Fans wünschen sich den Flohmarkt wie vor Corona

Von: Wiebke Bruns

Viele Leute und Gedränge waren auch an den Ständen im Allerpark zu finden. © Bruns

Beim Herbstflohmarkt in Verden fanden sich viele Besucher an den Ständen ein. Allerdings gab es auch Kritik am Konzept für die Verdener Innenstadt.

Verden – Beim Herbstflohmarkt in Verden ist nur noch eines wie immer: der zweite Sonnabend im September als fester Termin. Dieses Jahr war zwar wieder ausreichend Platz für alle Verkäufer, aber es gab erneut Kritik. Der Flohmarkt sei nicht barrierefrei, die Wege im Allerpark zu eng und an die zeitlichen Vorgaben zum Aufbau habe sich keiner halten müssen, lauteten einige Punkte der Mängelliste.

Seit Corona bastelt die Stadt Verden an immer neuen Konzepten. Dieses Jahr durften die Verkäufer ihre Stände ab der Herrlichkeit bis zur Blumenwisch, die Straße runter bis zum Allerpark und dort an den Wegen entlang aufbauen. „Ab 8 Uhr“, so die Vorgabe der Stadt. Doch wer sich daran hielt, hatte kaum noch eine Chance auf einen Platz in der Fußgängerzone.

Ein Rollstuhlfahrer quälte sich über das buckelige Straßenpflaster an der Blumenwisch. „Scheiße“, fand er, „aber ich möchte da unten hin.“ Der genervte Mann meinte den Allerpark, wo zumindest die Wege besser waren.

Dagmar Hollander war angesichts des hochsommerlichen Wetters froh, dort noch einen schattigen Platz unter einem Baum gefunden zu haben, sorgte sich aber, dass die Vögel auf ihre Teddys koten könnten. Verständlich, hatte sie doch echte Raritäten im Angebot mit Fähnchen und Knopf im Ohr.

Glück hatte die Langwedelerin nicht nur mit dem Schatten, sondern auch dem breiten Weg an der Mauer entlang. Auf anderen Wegen war es zeitweise nur ein Geschiebe und dies unvorteilhaft für die Verkäufer.

Es lag allerdings auch daran, dass die Verkaufstische teilweise ganz nah an den Wegen standen. Das fand sich auch in den Kommentaren wieder, die im Internet ausgetauscht wurden: „Das war gegen 9.30 Uhr ein schlimmes Gedrängel und Geschiebe. Auch mit einer anderen Behinderung war das für uns nicht machbar und wir mussten weg. Aber die Strecke in der Stadt war dafür schön“, lautete eine differenziertere Kritik.

Es gab aber auch Neues zu entdecken. „Paypal-Zahlung möglich“, war auf einem Pappschild zu lesen. Kein professioneller Händler, sondern Isabeau Deepen. Die Sozialpädagogin aus Bremen-Blumenthal ist offensichtlich auch an der Nähmaschine versiert und zudem eine Pragmatikerin. Die beworbene bargeldlose Zahlungsmethode sei „praktisch, wenn jemand vorbei kommt und nicht so viel Geld dabei hat“. In ihrem Alter sei das üblich, erklärte die 23-Jährige.

Ebenso praktisch ihre wiederverwendbaren Makeup-Pads, Wärmflaschengürtel und vielseitig verwendbaren Täschchen. Sie biete sie auch im Internet unter dem Namen „YouGoHandmade“ an, berichtete sie. Auf den Verdener Flohmarkt war die Bremerin über eine Freundin aufmerksam geworden. Ob sie nächstes Jahr wiederkommen werden, wusste sie noch nicht.

Ebenso wenig bekannt sind die Ideen der Stadt Verden für den Herbstflohmarkt 2024. Ein Besucher äußerte abends nicht nur Kritik im Internet, sondern eine Bitte: „Also, liebe Leute von der Stadt. Bitte richtet den Flohmarkt 2024 wieder so aus, wie vor Corona-Zeiten.“