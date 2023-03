AllerKultur Verden: Für jeden und gerne in der ganzen Stadt

Von: Katrin Preuß

Bilden ein Orga-Team voller „good vibrations“: Janina Jordis (v.l.), Margarete Meyer, Doris Gerken und Annika Busemann-Mysegades (Kulturförderung Stadt Verden) freuen sich schon auf die „AllerKultur“ 2023. © Katrin Preuß

Die Vierte Auflage von „AllerKultur“ startet mit erweitertem Programm. Den Auftakt gibt das Bremer Impro-Theater Inflagranti.

Verden – Die „AllerKultur“ geht ins vierte Jahr. 2020 aus der Corona-Not heraus geboren und mit schneller Nadel gestrickt, hat sich die Reihe weiterentwickelt. Zu den Open-Air-Veranstaltungen gesellt sich in diesem Jahr auch Indoor-Kultur. Und wenn auf den Plakaten auch vom Sommerprogramm die Rede ist, so geht dieses doch über den August hinaus, bis in den Herbst hinein. Geblieben ist der Anspruch des Bündnisses, Kultur für alle Generationen zu bieten und das so niedrigschwellig wie möglich, also einfach zu erreichen und bezahlbar.

Mitarbeitende des Verein Tintenklecks, der Stadtbibliothek mit ihrem Förderkreis, der Stadthalle und der Stadt Verden bilden das Orga-Team von „AllerKultur“. Weitere Akteure könnten sich gerne beteiligen, fordert Margarete Meyer (Tintenklecks) zum Mitwirken auf. „Es muss nicht unbedingt eine Veranstaltung sein“, ergänzt Janina Jordis (Stadtbibliothek), „es können auch organisatorische Dinge sein.“ Zu tun gibt es vieles, vom Verteilen von Werbeplakaten bis zur Betreuung der Technik.

Das Figurentheater Ekke Nekkepen macht am 27. April im Dorfgemeinschaftshaus Eitze Station. © Christel Niemann

Vielleicht findet sich ja auch ein rühriger Geist, der bei der Akquise vom Sponsoren erfolgreich ist. Denn trotz der Kulturförderung von Stadt und Landkreis – „wir haben noch ein Defizit“, so Meyer. Wer etwas dazu gibt, wird damit Teil des Bündnisses und hilft mit seinem Beitrag, Kultur für Groß und Klein erlebbar zu machen. Auch an bislang wenig beachteten Orten.

„Gassi Gäng“ mit Walking Act

„Ein Stück weit die Stadt neu entdecken“, nennt das Doris Gerken vom Tintenklecks und hat auch dafür gleich zwei Beispiele parat. So etablierte „AllerKultur“ die Grünfläche hinter er Stadtbibliothek als Veranstaltungsort. Und die „Gassi Gäng“ wird mit ihrem Walking Act am 6. Mai, ab 12 Uhr, nicht nur in der Fußgängerzone zu sehen sein. Die Truppe wird sich darüber hinaus am Samstag, 24. Juni, von 16 bis 17 Uhr tanzend durchs Verwell bewegen.

Bremer Impro-Theater Inflagranti

Den Auftakt der „AllerKultur“ 2023 bildet am Sonnabend, 15. April, um 20 Uhr, der Auftritt des Bremer Impro-Theaters Inflagranti. „Frühlingserwachen gegen Winterblues“ nennen Tinka Klindtwort, Frank Stuckenbrok und Lars Schwennesen ihr Programm, mit dem sie das Publikum in der Verdener Stadthalle amüsieren wollen. Unter Mithilfe des selbigen. Denn die Zuschauer haben die Aufgabe, den Schauspielern die Stichworte zuzurufen, aus denen die Szenen gestrickt werden.

Das Bremer Impro-Theater Inflagranti macht am 15. April in der Stadthalle den Anfang. © Veranstalter

Der Kartenvorverkauf für diesen spaßigen Abend läuft. Tickets zum Einheitspreis von 27 Euro gibt es unter anderem bei der Verdener Aller-Zeitung und in der Tourist-Info im Verdener Rathaus sowie unter www.nordwest-ticket.de.

Mit 27 Euro ist das Impro-Theater bereits das Kostspieligste unter den Veranstaltungen. Wer eine der Kindertheater-Vorstellungen der „Kultur on Tour“-Reihe besuchen möchte, zahlt als Erwachsener fünf, als Kind drei Euro. Und, ja, man darf auch alleine als Großer – „ohne Alibi-Kind“ – die Auftritte von Ekke Nekkepen und Theater Schnurzepiepe besuchen, sagt Doris Gerken lachend.

„Kultur on Tour“

„Kultur on Tour“ macht erstmals am Donnerstag, 27. April, um 15.30 Uhr, Halt. Dann verwandelt Ekke Nekkepen das Dorfgemeinschaftshaus in Eitze in die „Hohe See“. Die nächste Station ist am Sonntag, 30. April, 15.30 Uhr, das Alte Schulhaus in Dauelsen. Im Juni ist das Theater Schnurzepiepe unter anderem auf der Stadtwaldfarm zu Gast. Im Oktober ist das Stück „Du.Wir.Und ich“ in der Stadtbibliothek zu erleben.

„Ein Stück an mehreren Orten, es hat sich gezeigt, dass das sehr sehr gut funktioniert“, sagt Doris Gerken über „Kultur on Tour“. Und weil dies so ist, möchte die Organisatorin für dieses Jahr auch gerne noch weitere Termine festlegen.

„Lichterzauber“ und das Holzmarktfest

Viel Publikum zogen im vergangenen Jahr der „Lichterzauber“ und das Holzmarktfest. Die beiden Veranstaltungen „umsonst und draußen“ sind daher für 2023 wieder fest eingeplant. Sie markieren Anfang und Ende der Freiluft-„AllerKultur“. Die Stelzentänzer von „Oakleaf“ , Feuer-Jongleurin Silke Schirok und eine Samba-Gruppe sorgen am Sonnabend, 29. April, auf dem Rathausplatz für besondere – und erhellende – Momente. „Es fängt wirklich erst dann an, wenn es langsam dunkel wird“, erklärt Margarete Meyer. Das habe man aus dem vergangenen Jahr gelernt. Start für den „Lichterzauber“ ist also um 21 Uhr.

Wer am 27. August beim Holzmarktfest mitfeiern möchte, ist dort ab 11 Uhr willkommen. Musik, Essen, Trinken, Spiele, alles für die ganze Familie, sollen hier geboten werden. Fest steht bereits, dass Autorin Anke Bär dort aus ihrem generationsübergreifenden Kinderbuch „Kirschendiebe oder als der Krieg vorbei war“ lesen wird. Weitere Mitwirkende sind herzlich willkommen. Sie könne sich per E-Mail an stadtbibliothek@verden.de mit Janina Jordis in Verbindung setzen.

Margarete Meyer ist per E-Mail an marg.meyer@tintenklecks-verden.de, ihre Mitstreiterin Doris Gerken unter der E-Mail-Adresse doris.gerken@tintenklecks-verden.de erreichbar. Hilfs- und Spendenangebote werden hier dankbar angenommen.

Weitere Informationen

im Internet unter

www.allerkultur-verden.de.