Aller-Weser-Klinik Verden als Chest Pain Unit zertifiziert

Verden - Von Christel Niemann. Die Aller-Weser- Klinik, Krankenhaus Verden, ist jetzt eine „Brustschmerz-Einheit“ und von der Deutschen Kardiologischen Gesellschaft als Chest Pain Unit-Zentrum (CPU) zertifiziert. Dahinter stehen hochspezialisierte Kardiologen, Diagnostiker und medizinische Fachkräfte, die rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr Patienten schnellstmöglich als Infarktpatienten erkennen und behandeln.

Anhaltende starke Schmerzen, ein Engegefühl im Brustkorb, Atemnot und Angst, allesamt Beschwerden, die Symptome einer ernsthaften Erkrankung sein können. Vielleicht ist es ein Herzinfarkt, eine Blutdruckkrise, eine Lungenembolie oder eher doch etwas harmloses? Umfassende Klärung bietet eine Chest Pain Unit, auch Brustschmerzzentrale genannt, ein Verfahren, das die Überlebenschancen für Patienten mit Herzinfarkt weiter optimiert und für das die Aller- Weser-Klinik in Verden die richtige Adresse ist. „Wichtig für diese erfreuliche Entwicklung ist die gute und enge Hand-in-Hand-Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst, der Notfallaufnahme, den erfahrenen Mitarbeitern und die hochmoderne technische Ausrüstung unseres Hauses“, hieß es im Pressegespräch mit AWK-Geschäftsführerin Marianne Baehr, den Ärzten Ralf Weßel, Chefarzt Kardiologie, Sebastian Litzhuhn, stellvertretender Leiter Zentrale Notaufnahme, und Cornelia Cordes, Leiterin Herzkatheterlabor.

Im August 2017 wurde das Herzkatheterlabor im Krankenhaus Verden eingerichtet und jetzt hielt die Geschäftsführerin bereits das Zertifikat für die Qualität der Einrichtung und für die dort geleistete Arbeit in den Händen.

Insgesamt, so Weßel, können bundesweit rund 300 Krankenhäuser die CPU-Zertifizierung aufweisen. Dahinter stehe ein ebenso strenges wie aufwändiges Verfahren, in dem jeder Diagnostik- und Behandlungsschritt vorgeschrieben ist. Zu den Mindestanforderungen gehören beispielsweise mindestens vier Überwachungsplätze, rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr, sowie eine Transferzeit von nicht mehr als 15 Minuten in ein Herzkatheter-Labor. Weßel: „Jeder Mitarbeiter - egal ob Arzt oder Pflegekraft - alle haben eine spezielle Ausbildung, die sie für die CPU qualifiziert und alle wissen genau, welche Schritte in welcher Reihenfolge bei welchem Krankheitsbild als nächste erforderlich sind.“

Was die CPU im Krankenhaus Verden außerdem auszeichnet, sind die kurzen Wege innerhalb des Hauses. „Wir wissen etwa binnen einer Stunde, ob es sich um einen Herzinfarkt handelt oder ob nicht“, so Weßel. Zudem hätten die mit der Prüfung beauftragten Auditorien, je ein leitender Professor aus dem Bereich der stationären und einer aus der ambulanten Kardiologie, ausdrücklich Qualität und Transparenz von den räumlichen und technischen Voraussetzungen bis zur Qualität und Schnelligkeit diagnostischer und medizinischer Maßnahmen hervorgehoben und gelobt. „Wir waren natürlich auch vorher schon sehr gut“, hieß es. Dennoch sei das offizielle Siegel - es hat drei Jahre Gültigkeit, dann wird auf Antrag rezertifiziert - ein sicheres und sichtbares Zeichen des hohen Qualitätsstandards in der Patientenversorgung.