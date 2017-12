Bauarbeiten an der Aller-Weser-Klinik starten im Januar

Verden - Langsam wird es ernst auf dem Gelände der Aller-Weser-Klinik (AWK). Ab der zweiten Januarwoche 2018 beginnen die ersten Arbeiten im Zuge des Projekts „Bettenhaus-Neubau“, das bis 2021 beendet sein soll. Dabei steht zunächst die Schaffung einer Hubschrauber-Landestelle auf der Tagesordnung.

„Wir wollen die Anwohner von Anfang an in den Prozess einbinden“, verspricht AWK- Geschäftsführerin Marianne Baehr. Vor allem für die Bewohner der um die Klinik liegenden Straßen sollen die Belastungen so transparent wie möglich kommuniziert werden. Bei einer Info-Veranstaltung Freitagnachmittag konnten sich Interessierte über das genaue Vorgehen informieren und Fragen stellen.

Zwar wird die erste große Arbeitsphase erst im Sommer nächsten Jahres beginnen, doch bereits im Januar werden für mehrere Wochen einige Bauarbeiten stattfinden, unter anderem um eine Hubschrauber-Landestelle auf dem Gelände zu schaffen. Die Fläche wird einen Innenradius von 15 Metern umfassen und einen Gesamtdurchmesser von 22 Metern haben.

Container als Umkleidekabine

Bislang war für Patientenverlegungen oder Abholung eines Notarztes der Warwickplatz an der Lindhooper Straße der nächstgelegene Anflugplatz. Um Platz dafür zu schaffen, wird das Haus 13, welches vor allem als Umkleide für Personal genutzt wird, abgerissen. „Ersatzweise werden in der Nähe der Parkflächen Container zur Verfügung gestellt, in denen sich die Angestellten umziehen können“, sagt Oliver Lausch, Leiter des Bereichs Technik.

Auch das zur Klinik gehörende Haus am Burgberg 5 sowie mehrere Bäume werden den Umbauarbeiten zum Opfer fallen. Weit im Voraus hat die Geschäftsleitung Artenschutz-Gutachten erstellen lassen, um auch die tierischen Bewohner wie Fledermäuse und Kröten vor weitreichenden Folgen zu bewahren. „Die Bäume müssen wir jetzt fällen, im Sommer hätten wir es aufgrund des Artenschutzes nicht gedurft“, erläutert Baehr.

Baumfällungen bis Ende Januar geplant

Die gesamte Maßnahme soll Ende Januar bereits abgeschlossen sein. In dieser Zeit werden die Einschränkungen für Besucher und Anwohner so gering wie möglich gehalten werden, versprechen die Verantwortlichen. „Die Zufahrt vom Rosenweg aus auf das Gelände wird in der gesamten Phase möglich sein“, ist sich Verwaltungsdirektorin Daniela Aevermann sicher. Dialyse-Patienten und Besucher der Tagesklinik Psychiatrie im Rosemarie-Eisenberg-Haus müssen sich also nicht umstellen.

Bis zum Sommer 2018 wird zunächst einmal eine Pause eingelegt, ehe die Bauarbeiten an der Aller-Weser-Klinik wieder aufgenommen werden. 150 Betten (vorher 131) und neue Operationssäle mit verbesserter Technik sollen ab 2021 dann das modernisierte Gesicht der Verdener Klinik prägen.

ntr