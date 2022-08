Trotz historischen Tiefststands: Aller und Weser bleiben schiffbar

+ © Kracke Viel Luft nach oben: Der Abstand zwischen Wasser und Südbrücke war noch nie so groß © Kracke

Aller und Weser verzeichnen die niedrigsten Pegel seit Beginn der Aufzeichnungen. Noch allerdings bleiben den Flüssen Zustände wie am Rhein erspart.

Verden – Vollbart, strahlendes Lächeln, ein Kapitän eben wie aus dem Bilderbuch. Und Bodo Niemeyer hat auch allen Grund für gute Laune. Klar, die Pegel von Aller und Weser sind auf Niedrig- und Niedrigststände gefallen, aber anders als der Rhein sind beide Flüsse noch schiffbar. Nicht nur eine Handbreit Wasser unterm Kiel, sondern durchaus eine ordentliche Menge kühles Nass. „Drei Meter tief ist die Aller bei Verden immer noch. Bei 2,80 Metern wird die Lage kritischer“, sagt der Schiffsführer. Die „Stadt Verden“ mit Platz für 250 Menschen legte gestern jedenfalls noch regulär ab.

Richtig beruhigend fallen die Zustände am Verdener Bollwerk oder Weserstrand bei Intschede indes nicht aus. „Beide profitieren von den Stauhaltungen der Weser“, sagt Jens Köhne aus dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Verden. Klartext: Bis hinunter nach Minden können Kähne noch uneingeschränkt passieren, auf der Aller endet die Herrlichkeit vergleichsweise hoher Wasserstände spätestens an der Grenze zum Heidekreis. In Rethem weist der Pegel nur noch mickrige acht Zentimeter auf, zehn weniger als vor zwei Jahren, zwanzig weniger als im Hitzesommer 2018. Das mittlere Niedrigwasser in Rethem gibt der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft mit 71 Zentimetern an.

Alles kein Einzelfall. „Wir verzeichnen im Gebiet der NLWKN-Betriebsstelle Verden wie an vielen Stellen in Niedersachsen zahlreiche trockengefallene Gewässer oder vielfach neue Minimalstände“, sagt etwa Felix Oldfield, Bereichsleiter oberirdische Gewässer. „Seit Mitte Juni wurden an fast allen Gewässern die langjährigen mittleren Niedrigwasserstände erreicht und anschließend unterschritten.“ Und wer weiß, wie es gekommen wäre, hätte es im Februar nicht einen deutlichen Ausreißer in die andere Richtung gegeben. 143 Millimeter Regen prasselten hernieder, das Zweieinhalbfache des langjährigen Mittels.

+ Hat weiterhin mehr als eine Handbreit Wasser unterm Kiel: Kapitän Bodo Niemeyer. © Kracke

Wohin die Reise gehen kann, dafür ist Kapitän Niemeyer ein Beispiel. Ganz freiwillig steht er nicht am Ruder der „Stadt Verden“. Normalerweise steuert er deutlich größere Fahrgastschiffe der „Flotte Weser“ über den Fluss, und das über die Oberweser. Dort allerdings ist der Schiffsverkehr bei Wassertiefen von aktuell um die 70 Zentimeter längst eingestellt. Ähnlich ergeht es der Wümme. In Hellwege liegt der Pegel bei 35 Zentimetern, gerade noch einen Zentimeter über dem Niedrigstand aus dem Jahr 2018. Gohbach und Lehrde, beide noch knapp wadentief, gehören ebenfalls zu den Sorgenkindern.

Weiter flussaufwärts der Aller schaut es noch finsterer aus. „Beispielhaft ist hier sicherlich die Wietze, die erstmals trotz ihres vergleichsweise großen Einzugsgebietes von 400 Quadratkilometern trockenfällt“, so Oldfield. Zahlreiche Faktoren kommen hier zusammen, sagt er: „Die langanhaltende Trockenheit, die in den Vorjahren ab 2018 anfing und sich in den Folgejahren fortsetzte; die Entnahmen für das Trinkwasser und die Beregnung und natürlich die aktuell relativ hohen Temperaturen, die die Verdunstungsraten noch fördern, soweit es überhaupt noch verdunstungsfähige Wasserflächen gibt.“

Ausschlaggebend für den Wasserstand der Mittelweser ist der Edersee. Der größte Stausee Hessens ist inzwischen nur noch zu 18 Prozent gefüllt, wie das Verdener Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt mitteilt. Auch der vorhergesagte Regen konnte die Lage nicht entspannen. „Die Situation am Edersee wird sich nicht groß verändern, da ja kein langanhaltender Nässe-Trend vorhergesagt ist“, sagt Köhne.

Das Amt, das für die Bewirtschaftung der Edertalsperre im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg zuständig ist, erwartet laut Köhne „maximal sehr geringe Effekte“ durch die angekündigten Niederschläge. Die Anlage kann mit ihrer 48 Meter hohen Staumauer 200 Millionen Kubikmeter Wasser stauen. Und damit wird die Regulierung der Weser und des Mittellandkanals vorgenommen. Dazu werden üblicherweise 30 Kubikmeter Wasser pro Sekunde abgegeben. Fällt der Pegelstand wie derzeit unter die Marke von 40 Millionen Kubikmeter, fließen nur noch sechs Kubikmeter.