Aller als Wärmequelle für Verdener Haushalte im Gespräch

Von: Heinrich Kracke

Brückentechnologie mit hoher Effizienz: Am Beispiel des Blockheizkraftwerks, das das Rathaus mit Wärme versorgt und gleichzeitig Strom erzeugt, erläutern Bürgermeister Lutz Brockmann und Klimamanagerin Lisa Pischke Details der kommenden kommunalen Wärmeleitplanung, die auch Privathäusern einbezieht. © Kracke

Die Verdener Stadtverwaltung feilt an einem Wärmekonzept auch für sämtliche Privathäuser. Bis 2040 soll das Ziel klimaneutral umgesetzt sein.

Verden – Die Energiekosten steigen seit einem Jahr, der Ukraine-Krieg verschärft die Lage der privaten Haushalte massiv. Und jetzt sucht jeder nach eigenen Lösungen? Und das in allen 14 000 Verdener Wohnungen? „Nein“, sagt Verdens Klimaschutzmanagerin Lisa Pischke. „Wir wollen passgenaue Lösungen für ganze Wohnbezirke erarbeiten und sie den Menschen an die Hand geben.“ Klimaneutral und möglichst kostengünstig, das seien die Ziele. Gemeinsam mit Bürgermeister Lutz Brockmann stellte sie den aktuellen Stand der, Achtung: Unworte, „kommunalen Wärmeleitplanung“ vor. Das ehrgeizige Ziel, innerhalb der nächsten 18 Jahre soll die Stadt klimaneutral werden, möglichst sogar deutlich früher.

An Ideen mangelt es nicht. „Lässt sich vielleicht die Aller-Temperatur als Wärmequelle nutzen? Zumindest werden wir diese Möglichkeit prüfen“, sagt Brockmann. Auch die Plusgrade aus dem Abwasser aus den Haushalten, überwiegend aufgewärmt, komme in Frage. Nicht in Einzelanlagen, so das Stadtoberhaupt, sondern in Gemeinschaftsanlagen, die dann vielleicht von den Stadtwerken betrieben würden. Oder wie schaut es in den Industrie-Unternehmen aus? Steht Abwärme zur Verfügung, die aktuell noch in die Luft entweicht? „Könnte sie auf benachbarte Haushalte umgeleitet werden, hätten wir eine Win-Win-Situation für beide Seiten.“

Nahwärme schon in einigen Verdener Stadtteilen

Einiges an Basisarbeit ist schon verrichtet. „Die Stadtteile haben einen unterschiedlichen Energie-Bedarf“, so Pischke. Das hänge mit deren unterschiedlicher Entstehungszeit zusammen. Quartiere mit Häusern aus den 50er-Jahren benötigten deutlich mehr Wärme als Neubaugebiete, in denen Maßnahmen zur Energieeffizienz ergriffen sind. Ein erstes grobes Kataster hat die Klimaschutzagentur Klever des Landkreises bereits mit ihrem Wärmeatlas erarbeitet. Das solle verfeinert werden.

Völlig am Nullpunkt beginnt die Stadt nicht. In Borstel besteht bereits ein erstes Nahwärme-Netz. Im Flüsseviertel rund um den Oderplatz dient Klärgas als Wärmequelle für eine Reihe von Haushalten. „Eine solche Lösung ist nicht überall möglich, aber wo sie Sinn macht, da muss sie vorangetrieben werden“, so das Stadtoberhaupt. Ein nächstes großes Kapitel sind Wärmepumpen, wobei ein Wildwuchs zu verhindern sei. „Nehmen wir die Luftwärmepumpe. Sie verursachen ein leichtes Geräusch. Gerade bei dichtere Bebauung kann das zum Problem werden“, sagt Brockmann. Auch die Stadt selbst ist erste Schritte gegangen. „Die Hälfte unserer Gebäudeflächen ist energetisch auf einem guten Weg.“ Im Verdener Campus arbeitet eine Holzheizung, die neue Feuerwehr an der Lindhooper Straße wird mit Pellets auf Temperatur gebracht, in Rathaus und Jahnschule tuckern Blockheizkraftwerke, in Eitze kommt die Wärme für Dorfgemeinschaftshaus und Feuerwehr von einem privaten Anbieter, die Lönsschule ist an das Blockheizkraftwerk von Kreishaus und Verwell angeschlossen, in der Kita Hönisch sowie künftig der Feuerwehr Walle wird auf Plusgrade aus dem Erdreich gesetzt.

Eine ganze Reihe städtischer Gebäude warten aber auch noch auf Ertüchtigung. „Die Maßnahmen, die wir dort vornehmen, sollen ein bisschen als Ideengeber für Hausbesitzer dienen. Wir wollen Beispiele schaffen“, sagt Brockmann. Er denke etwa an das Dorfgemeinschaftshaus und die Feuerwehr in Scharnhorst, wo eine Wärmepumpe in Frage komme. Zu tun gibt es jedenfalls eine ganze Menge. Das zeigt ein Blick auf die Energiebilanz. Noch liegt Erdgas mit einem Anteil von 57 Prozent beim Beheizen städtischer Liegenschaften weit vorn. Holz folgt einer Erhebung des Rathauses zufolge mit 35 Prozent, Umweltwärme einschließlich Geothermie ist mit 8 Prozent vertreten.

Erdgas mit Abstand in Verden an der Spitze

Noch drastischer die Energiebilanz der privaten und öffentlichen Gebäude der Stadt. Mit 420 Gigawattstunden pro Jahr liegt der Erdgasanteil bei zwei Dritteln des Gesamtverbrauchs. Strom folgt mit 164 Gigawatt auf Platz zwei, Heizöl mit 31 Gigawatt auf Rang drei. Nahwärme kommt auf 10 Gigawatt. Umweltwärme oder Biomasse spielen nur eine verschwindend kleine Rolle. Insgesamt ist der Energieverbrauch in Verden nach einem Höchststand im Jahr 2017 leicht rückläufig, er sinkt um etwa zwei Prozent pro Jahr.

Zwar beackert das Rathaus seit mehr als einem Jahr das Feld der kommunalen Wärmeplanung, mit dem niedersächsischen Klimagesetz vom zurückliegenden Juni ist daraus eine Pflicht geworden. Und zu verstehen ist darunter ein technologischer, langfristiger und strategisch angelegter Prozess mit dem Ziel einer weitgehend klimaneutralen Wärmeversorgung. Grundsätzlich soll die Wärmeplanung das gesamte kommunale Gebiet umfassen und vor allem auch die privaten Wohngebäude einbeziehen.

Um bis zum Jahr 2024 den Ist-Stand zu klären, beauftragte das Rathaus inzwischen ein Fachbüro. Herangezogen werden unter anderem anonymisierte Schornsteinfeger-Daten sowie Zensus-Fakten. Freigegeben ist dafür ein Etat von 80 000 Euro plus Fördergelder vom Land, das ab 2024 rund 60 Millionen Euro pro Jahr bereitstellt.