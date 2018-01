Renate Bösche geht bei Witte in den Ruhestand

Allen Verdenern ein Spielzeug verkauft

Als Geschenk gab es für Renate Bösche (5. v. l.) natürlich etwas von Prinzessin Lillifee.

Verden - Die Kolleginnen hatten sich mit rosafarbigen Prinzessin-Lillifee-Accessoires ausstaffiert, für Getränke und einen Imbiss sowie für ein schönes Abschiedsgeschenk gesorgt: Am letzten Arbeitstag von Renate Bösche, die zum 1. Februar in den Ruhestand geht, wollte das Team vom Kinderparadies Witte noch einmal geschlossen Danke sagen. Danke für das uneingeschränkt dargestellte Vertrauen von Bösche, die nahezu 38 Jahre als Verkäuferin in dem Verdener Fachgeschäft gearbeitet hatte.