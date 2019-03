Pawel Popolski: Vor allen Dingen gibt es was zu lachen

Verden – Auch in der zweiten Jahreshälfte und darüber hinaus präsentiert die Verdener Stadthalle mehrere hochkarätige Acts, die sicherlich manchen Freund des ungewöhnlichen Humors zu den Vorverkaufsstellen ziehen dürften. So ist die Popolski-Wohnzimmershow am Freitag, 25. Oktober, 20 Uhr, bei freier Platzwahl zu sehen.

In der neuen Ausgabe präsentiert Pawel Popolski weitere Sensationen aus der Welt der Popmusik, heißt es in der Ankündigung. Wie zum Beispiel Opa Popolski bei einem Gürkchenfrühstück mit einem Pfefferstreuer, zwei Paprikaschoten und einem gekochten Ei den Technobeat erfand. Oder warum der Reggae in Wahrheit nur eine Polka auf halber Geschwindigkeit ist. Er lüftet das Geheimnis um das wichtigste Instrument der Popgeschichte und erzählt die Story vom uralten polnischen Volk der Mayek, die nicht nur die Pyramiden erfanden, sondern auch die größte Katastrophe von der Popmusik vorhersahen: Dieter Bohlen.

Dorota Popolski öffnet erstmals ihr privates Fotoalbum und enthüllt die lange Liste ihrer spektakulärsten Liebeskatastrophen. Vom polnischen Stehgeiger David Garretski über Justin Biberek bis hin zu Prominenten aus Film, Fernsehen und Politik ist alles vertreten, was Rang und Namen hat. Sie singt das schönste Liebeslied der Popgeschichte: „Polka was my first Love and it will be my last...“

Und natürlich wird wieder mit dem gesamten Publikum Wodka getrunken. Vielleicht schaut sogar das ein oder andere Popolski-Familienmitglied vorbei. In jedem Fall geht wieder „der Post ab durch der Decke!“

Werner Momsen op Platt kommt am Sonntag, 29. September, ab 19 Uhr, auf der Bühne der Stadthalle zum Einsatz. Schuum vörn Muul – Momsen auf Plattdeutsch ist jetzt neu im Vorverkauf.

Norddeutschlands beliebtes Klappmaul gibt jetzt mal auf Plattdeutsch seinen Senf dazu. Worüber soll, sollte, muss, müsste, darf, dürfte man sich eigentlich aufregen? Politik, Weltgeschehen, Alltag? Und was macht eigentlich glücklich?

Wenn einem beim Parkplatzsuchen der Kamm anschwillt, müsste man sich über eine gefundene Lücke eigentlich freuen. Das tut man aber nur, wenn man vorher ewig im Kreis gefahren ist. Was ist da schief gelaufen? fragt sich der Veranstalter Viele kennen Glück nur noch aus den Keksen vom Chinesen. Wenn wir aber nicht wissen, was Glück ist, wissen wir auch nicht, was Pech ist. Wahrscheinlich haben deswegen so viele sprichwörtlich Schaum vorm Mund. Werner Momsen – an der Hand von Detlef Wutschik – guckt genauer hin und unterhält mit seinem plattdeutschen Programm auf die bewährte Weise. Und das macht glücklich.

Der Mensch könnte überschäumen vor Glück, schäumt aber lieber vor Wut. Warum tun wir uns so schwer mit dem sonnigen Leben? Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr bei freier Platzwahl.

Herr Holm ist „Neben der Spur“ am Sonntag, 9. Februar, ab 19 Uhr. Auch hier ist freie Platzwahl. Seit mehr als 25 Jahren amüsiert der Schauspieler Dirk Bielefeldt mit seiner Figur „Herr Holm“ das Publikum. Eigentlich könnte Herr Holm auch schon mal an die Rente denken. Aber wer sollte diese Welt denn dann vor Chaos und Willkür schützen?

Herr Holm ist der unvergleichliche Polizist aus Hamburg. Mürrischer Blick, schlurfender Gang und Hornbrille sind ihm zum Markenzeichen geworden. Immer fest in seinem Glauben, dass nur Ruhe und Ordnung dieser Welt helfen können und ist unermüdlich in seinem Bemühen, die Menschen unseres Landes zu mündigen und gesetzestreuen Bürgern zu machen. 25 Jahre – das ist eine lange Zeit. Hat er dabei ein bisschen vergessen, an sich selbst zu denken? Das neue Programm von Dirk Bielefeldt für seinen Bühnenpolizisten Herr Holm gibt Anreize zum Nachdenken. Aber vor allem gibt es wie immer viel zu lachen, sagt die Agentur. Karten gibt es bei der Verdener Aller-Zeitung.