Team der Tankstelle in Thedinghausen

+ Zuverlässig und uneigennützig im Einsatz: Das Team der Classic Tankstelle Thedinghausen mit (v.l.) Annica Harries, Tanja Brauer, Dagmar Kluge, Dirk Tiekötter und Jennifer Tews. Foto: senger

Thedinghausen – Alle Hände voll zu tun hat das Team an der Classic-Tankstelle in Thedinghausen, gerade in Zeiten von Corona. „Wir sind einfach nur stolz“, freuen sich die Inhaber, das Ehepaar Karin und Hans-Bernhard Senger. „Jeden Tag kommen alle zur Arbeit, sind für alle Kunden da, obwohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich auch Angst vor Ansteckung haben.“ – „Danke dafür“, wissen viele Kunden den Einsatz zu schätzen. „Eine ganz liebe Mitarbeiterin hat Urlaub. Sie wollte eigentlich auf Norderney heiraten“, verriet Karin Senger außerdem. Daraus wurde im Zuge der Pandemie nichts. Aber auf diesem Wege schickt das Tankstellen-Team nochmals ganz liebe Grüße an Denise Weiler. mw