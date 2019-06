Alle gewinnen

Marie-Ann Schwenk startet mit „Yanawat“ Tauschbörse samt Sozialfonds

+ Designer Gerhard Würfel gestaltete kostenlos die Webseite yanawat.de. Zum Dank gab's Kuchen von Marie-Ann Schwenk. Foto: M+M Würfel

Verden – Marie-Ann Schwenk ist ein umtriebiger Mensch. Sie ist in Verden die Ansprechpartnerin für den Tauschring, engagiert sich im Rahmen von „Naturkammer“ und „Safe our Food“ gegen die Verschwendung von Nahrungsmitteln und hat nun erneut ein Projekt am Start, das die Nachhaltigkeit zum Ziel hat: „Yanawat“. Der exotisch anmutende Name ist eine Abkürzung für „You are not alone, we are together“. Dahinter verbirgt sich eine Internetplattform zum Tauschen mit einem Solidaritätsfonds.