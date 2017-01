Volksbank-Vorstände berichten über den Stand der Fusionsgespräche

Verden - Von Anke Seidel. Der richtige strategische Schritt zum richtigen Zeitpunkt – so bewerten die sieben Volksbank-Vorstände das Ziel, die Volksbanken Aller-Weser, Nienburg und Steyerberg in einer Regionalbank mit etwa 50.000 Mitgliedern und rund 100.000 Kunden zu verschmelzen. Stimmen die Vertreter dieser drei Genossenschaftsbanken der Fusion zu, dann leiten die sieben Vorstände künftig als Kollegen die neue Volksbank Niedersachsen Mitte.

Nach zwölf regionalen Gesprächen mit insgesamt 511 Vertretern informierten die Vorstände Donnerstag über den Zwischenstand der Fusionsverhandlungen, die seit Spetember geführt werden. Die bisherigen Planungen und strategischen Ziele seien „auf sehr gute Resonanz gestoßen“, formulierte es Wolfgang Dreyer (Vorstand Volksbank Aller-Weser) während des Pressegesprächs im Forsthaus Heiligenberg in Bruchhausen-Vilsen.

Er ließ keinen Zweifel daran, dass dringend Handlungsbedarf besteht – wie in etlichen anderen Banken bundesweit auch. Der Grund: „NDR“, betonte Dreyer – und nannte die Niedrigzinsphase, die Digitalisierung und die Regulatorik als prägende Herausforderungen.

Regional- und Kundenbeirat in jeder Region

Die Volksbank Niedersachsen Mitte würde eine Bilanzsumme von 1,8 Milliarden Euro haben, so Elmar Eich (Vorstand Aller-Weser). 460 Mitarbeiter würden in dieser Flächenbank arbeiten, die aus sechs Regionen bestehen soll: „Diese Regionen werden jeweils ein eigenes Kompetenzzentrum und Regionalleitungen haben.“ An den Hauptstandorten würden die zentralen Fach- und Führungsfunktionen gebündelt. Verden, Hoya, Nienburg, Steyerberg, Wunstorf und Stolzenau-Uchte sind als Hauptstandorte gesetzt. Die bisherigen Volksbanken stellen also jeweils zwei Regionen in dieser neuen Bank mit insgesamt 39 Standorten.

Neues Element der Volksbank Niedersachsen Mitte: Jede ihrer Regionen soll einen Regional- und Kundenbeirat mit bis zu zwölf Mitgliedern erhalten. Sie haben die Aufgabe, aus ihrer Region Impulse und Informationen in die Bank zu tragen.

Entscheidung treffen die Vertreter ab Mai

Die wichtige Funktion und die große Bedeutung dieser Beiräte als Anker in der Region betonte Joachim Meyer (Vorstand Volksbank Nienburg). Außerdem sind vier weitere, themenbezogene Kundenbeiräte für die Bereiche Gewerbe und Mittelstand, Landwirtschaft, Junge Generation sowie Innovation/Zukunft geplant. Sie sollen mit ihren Impulsen Geschäftsfelder und Leistungsangebote bereichern. Das Ziel ist es, Mitglieder und Kunden noch stärker an die neue Regionalbank zu binden. Auf welche digitalen Lösungen sie setzt, erläuterte Markus Strahler (Vorstand Volksbank Nienburg) und nannte als Beispiel einen Video-Chat.

Die Entscheidung treffen die Vertreter im Mai. Stimmen sie der Fusion zu, kann die Volksbank Mitte Niedersachsen Anfang Juli an den Start gehen – „rückwirkend zum 1. Januar 2017“, so die Vorstände im Forsthaus.

Die Vertreter der Volksbank Steyerberg entscheiden am 2. Mai, die der Volksbank Aller- Weser am 4. Mai und die der Volksbank Nienburg am 8. Mai über die Verschmelzung.

Die rechtlich übernehmende Bank wäre die Volksbank Nienburg. Dort ist also auch der offizielle Sitz der neuen Regionalbank. Die technisch übernehmende Bank ist die Volksbank Aller-Weser.

Bei sieben Vorständen wird es in der Zukunft nicht bleiben. Mittelfristig sollen es nur noch drei sein.