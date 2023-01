Radeln über Parkplatz und eine „Krücke“ als Verdener Ausweg

Von: Markus Wienken

Teilen

Radeln vom Aldi zum Rewe und umgekehrt: Statt an der Max-Planck-Straße wird über das Marktgelände gefahren. © Markus Wienken

Eine „Krücke“ hilft dem Projekt Max-Planck-Straße in Verden auf die Füße...statt an der Straße, wird über den Parkplatz geradelt.....

Verden – Der Aldi an der Max-Planck-Straße baut um, wird größer, moderner und erweitert sein Sortiment. Auch rundum wird erneuert. Fußgänger und vor allem Radfahrer sollen den Markt und auch dessen Nachbarn Rewe besser erreichen. Aber wie? Weil nur wenig Platz, wird der Plan zum Puzzle auf engstem Raum. Drohte darüber zunächst ein Streit, gibt’s nun den Kompromiss. „Eine Krücke zwar, aber wohl nicht anders machbar“, formulierte Frank Medenwald (CDU). Stadt und Fachausschuss haben die Pläne abgesegnet. „Baubeginn bei Aldi könnte schon im März sein“, so Fachbereichsleiterin Birgit Koröde.

Aldi in Verden wird deutlich größer

Kein Platz für den Radler: Das Regenrückhaltebecken ist im Weg. © Markus Wienken

Ausbau auf 1095 statt derzeit 850 Quadratmeter Verkaufsfläche, mit dem Wunsch war der Aldi-Konzern an die Stadt Verden herangetreten. Bedingung dafür ist allerdings eine Bauleitplanung, nachfolgend dann die Baugenehmigung. Soweit kein Problem, durchaus machbar, signalisiert die Stadt – und äußerte ihrerseits den Wunsch, im Zuge des Umbaus den Knotenpunkt von Fußgängern, Radlern und Autofahrern an der Ecke, zwischen Rewe, Aldi und Bäckerei Baalk, zu entzerren. Und Aldi macht mit.

Der Platz für einen Radweg an der Seite der Max-Planck-Straße fehlt, Parkplätze, vor allem aber ein Regenrückhaltebecken sind unverrückbar im Weg, also geht’s über Seitenstraßen zu den Märkten. Die Fußgänger nehmen von der Max-Planck-Straße die Verbindung über den Albert-Einstein-Ring, biegen barrierefrei auf das Gelände des Aldimarktes. Für Radfahrer ist da kein Platz, sie müssen ein Stück weiter von Eitzer Seite die Max-Planck-Straße überqueren, danach die Schneise zwischen Aldi und Rewe nutzen. „Die Zuwegung wird breiter und barrierefrei ausgebaut, wir werden zudem den Übergang über die Max-Planck-Straße entsprechend markieren“, signalisierte Rainer Kamermann, Fachbereichsleiter Straßen und Stadtgrün. Einen Zebrastreifen wird es aber nicht geben. Unabhängig davon bleibe zu prüfen, ob Rad- und Fußwege auf den jeweiligen Parkplätzen markiert werden. „Das wäre aber allein Sache der Marktbetreiber“, so Fachbereichsleiterin Birgit Koröde. Eine weitere Anbindung an das Rewe-Gelände bahnt sich im Bereich der Einmündung Berliner Ring/Max-Planck-Straße an. Was über Jahre hinweg sichtbar als Trampelpfad genutzt, soll mit dem Umbau der Max-Planck-Straße nun „legalisiert“, als Fuß- und Radweg angelegt werden.

Trampelpfad an der Max-Plack-Straße in Verden wird „legalisiert“

Der Streit im Fachausschuss für Stadtentwicklung ist damit beigelegt. Im Zuge des geplanten Ausbaus der Max-Planck-Straße hatten sich die Fraktionen noch enttäuscht bis ablehnend über die Vorstellung gezeigt, den Radweg zwar breit, aber nur auf Eitzer Seite zu führen. Dem millionenschweren Projekt drohte heftiger Gegenwind. Angesichts der Vielzahl der kleinteiligen Fahrradrouten auf und um das Gelände gibt’s nun grünes Licht, wenn auch mit Grummeln. Frank Medenwald (CDU): „Der Platz lässt sich an der Stelle trotz allem Hin und Her nicht vermehren. Wir müssen damit leben.“ Den Aufwand, für den Bau eines Radweges das Regenrückhaltebecken zu verlegen, sieht er nicht gerechtfertigt. „Dafür sind dann doch zu wenig Radfahrer unterwegs.“ Rasmus Grobe (Grüne) sprach von einem „Kompromiss, aber deutlich besser als die gegenwärtige Situation“. Der Platz begrenzt, zeigte sich SPD-Fraktionschef Carsten Hauschild „froh, dass wir da überhaupt etwas realisieren können. Eine andere Lösung sehe ich nicht.“

Verdener Fraktionen einig - eine andere Lösung nicht möglich

Bislang wird an der Max-Planck-Straße auch auf dem Fußweg geradelt. Nach dem Umbau der Straße nicht mehr. © Markus Wienken

Dass die Kuh vom Eis ist, dürfte auch mit weiteren „Begleiterscheinungen“ auf dem Aldi-Gelände zusammenhängen. Der Parkplatz bislang fast durchgängig versiegelt, werden auf dem Areal parallel zum Ausbau des Marktes etliche schattenspendende Bäume und auch eine Hecke gepflanzt. Das Regenwasser kann vor Ort in Baummulden versickern. Der Markt wird zudem über eine auf dem Dach installierte Photovoltaik-Anlage mit der täglich notwendigen Energie versorgt.

Ist die Bauleitplanung nach öffentlicher Auslegung abgesegnet, liegt die Baugenehmigung vor, könnte Aldi im Frühjahr mit der Markterweiterung anfangen.

Von Markus Wienken