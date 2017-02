Akzeptanz in der Bevölkerung wichtig

Kirchlinteln - Der Ausbau des ÖPNV und der schienengebundenen Verkehrsinfrastruktur steht beim niedersächsischen Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Olaf Lies, ganz oben auf der Agenda. Einen Bahnhalt in Kirchlinteln würde er auch deshalb begrüßen, bekannte

Olaf Lies gestern beim Ortstermin mit örtlichen SPD-Vertretern. Am gewünschten Haltepunkt nahe der Kreepener Straße machte er aber auch deutlich, dass die Akzeptanz der Bevölkerung für die Ertüchtigung der Amerikalinie von großer Bedeutung sei.

„Das Thema Y-Trasse war in Niedersachsen schon längst in einer Sackgasse und deswegen mussten wir neue Wege für den Ausbau der Bahninfrastruktur finden. Dafür wurde das Dialogforum gestartet“, erinnerte der Minister. Daher sei ihm besonders wichtig, die Akzeptanz der Bevölkerung für die Maßnahme zu gewinnen und eine Verbesserung der Infrastruktur zu erreichen. Für deren Weiterentwicklung wolle das Land Niedersachsen 20 Millionen Euro direkt den Landkreisen zur Verfügung stellen. Daher werde die Reaktivierung des Bahnhalts Kirchlinteln zu 75 Prozent aus Landesmitteln finanziert werden. „Für die Akzeptanz des Linienausbaus ist der Lärmschutz entscheidend und muss unbedingt als Vollschutz gebaut werden“, so der Minister weiter. Allerdings sei Bahninfrastruktur eine Sache des Bundes und der müsse die Finanzierung übernehmen.

Die Unterstützung aus Hannover konnten die lokalen SPD-Politiker Hermann Meyer und Dörte Liebetruth nur begrüßen. Die Bundestagsabgeordnete Christina Jantz-Herrmann (SPD) signalisierte zudem, dass ihre Fraktion weitere Bundesmittel dafür bereitstellen wolle.

„Der Ausbau des Lärmschutzes zum Vollschutz ist auch für bereits bestehende Strecken wichtig und bringt einen Vorteil für alle Menschen an der Strecke“, meinte Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann. Zuvor hatte Lies die geplante Ausbaustrecke Verden–Rotenburg in Holtum (Geest) besichtigt. Dort sei in der Alpha-E-Variante Zweigleisigkeit geplant, und das berühre dann auch Verden.

Lies stellte in Aussicht, dass das Land sich über das Gemeindefinanzierungsgesetz an den Kosten für höhenungleiche Bahnübergänge beteiligen werde. Auch neue Bahntunnel würde das Land mitfinanzieren. Weiter verfolge das Land Lärmsanierung und -vorsorge entsprechend dem Ergebnis aus dem Dialogforum. Offen müsse aber der Ausgleich zwischen Machbarkeit, Sinnhaftigkeit und Lärmschutz diskutiert werden. „Wenn wir hier nicht schaffen, das einzuhalten, brauchen wir mit so einem Projekt nicht wieder anzufangen“, machte Lies im Gespräch deutlich. - lee