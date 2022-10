Aktionstag zur Grundsteuer-Erklärung in Verden: Die Frist im Nacken

Von: Ronald Klee

Frank Hofmann, Diane Gothan und Marco Behrmann laden ein (v. l.). © Klee

Finanzamt will Ängste wegen Online-Erklärung mit Aktionstag abbauen

Verden – Mit dem Monat Oktober endet die Abgabefrist für die Grundsteuererklärung. Der Termin sitzt manchem Grundstückseigner und mancher Eigenheimbesitzerin unangenehm im Nacken. Langsam wird es Zeit und dennoch sind die Erklärungen für fast zwei Drittel der Flächen im Landkreis noch nicht gemacht. Viele jagt schon der Gedanke ins Bockshorn, dass sie die Angaben im Online-Finanzamt Elster machen sollen. Davon geht auch die Finanzverwaltung aus und will genau diese Ängste an einem Aktionstag abbauen. Im Pressegespräch lädt der Leiter der Verdener Behörde, Frank Hofmann, zu Dienstag ins Amt ein.

So richtig rund läuft es mit der Steuererklärung offenbar noch nicht, zu der das Bundesverfassungsgericht Behörden und Eigentümer vor ein paar Jahren verdonnert hat. „Fünf bis acht Leute sitzen täglich an der Hotline 04231/919 366, die wir für die Fragen der Kunden bedienen“, berichtete der Behördenleiter. Ab 8 Uhr morgens würden die Drähte heiß laufen. Dass hier Beratung nottut, manchmal aber auch handwerkliche Mängel in der Software zu Problemen führen, konnte Diane Gothan bestätigen. Für mehr Klarheit will sie mit ihren Kollegen an dem Aktionstag sorgen.

In zehn Minuten fertig

„Jeder soll hier rausgehen, und in der Lage sein, in zehn Minuten die Grundsteuererklärung erledigen können“, skizzierte Marco Behrmann den ehrgeizigen Plan. Dabei ist für den Finanzamtsmitarbeiter der Wunsch der Vater des Gedankens. Er kann auf den Erfolg des Tages nur hoffen, denn nicht nur die Grundstückseigner haben noch Arbeit vor sich, sondern auch seine Kollegen.

„Für 62 636 Flächen im Landkreis Verden müssen die Erklärungen gemacht werden“, erklärte Amtsleiter Hofmann. Aktuell seien aber erst 34,15 Prozent davon in der Verdener Behörde eingegangen. Dabei liege das Verdener Amt sogar noch über dem Landesdurchschnitt von 33,8 Prozent. Die Probleme, so erklärt Hofmann, seien nicht nur in den niedersächsischen Finanzämtern überall etwa gleich, sondern bundesweit. Nicht zuletzt deshalb habe Bundesfinanzminister Christian Lindner bereits eine Fristverlängerung ins Gespräch gebracht. „Dabei ist er nicht zuständig, die Bearbeitung ist Ländersache“, klärte Hofmann auf.

Verlängerung der Frist nicht in Sicht

Eine Verlängerung sei bislang nicht in Sicht und so haben die Eigentümer im Landkreis in den nächsten drei Wochen Erklärungen für mehr als 41 000 Flächen vorzulegen. Das sollen sie übrigens am liebsten über das Portal Elster im Internet erledigen. Es gebe zwar auch die Vordrucke in Papierform und zum Download, aber dann müssten die Mitarbeiter nicht nur all die Erklärungen bearbeiten und prüfen, sondern auch noch sämtliche Daten erfassen.

Auch in der Behörde ist der Druck groß, denn die Arbeit muss 2024 erledigt sein. Das habe das Bundesverfassungsgericht mit seinem Urteil festgelegt, erklärt Hofmann. Bis dahin müssen aber nicht nur die Finanzämter die Messbeträge für alle Grundstücke in der Republik neubewertet haben. Auch die Kommunen müssen auf der Grundlage dieser Beträge ihre Hebesätze für die Grundsteuerzahlungen der Bürger angepasst haben. „Da werden die Kämmerer auch noch einiges zu rechnen haben“, erwartet Marco Behrmann. Wie Hofmann erklärte, sei Vorgabe der Verfassungsrichter, dass es nicht darum gehen könne, dass die Städte und Gemeinden nach der Neuberechnung etwa dieselben Einkünfte aus der Grundsteuer generieren. kle

Den Aktionstag zur Grundsteuer

führt das Finanzamt Verden am Dienstag, 11. Oktober, während der regulären Öffnungszeit von 8 bis 13 Uhr durch.