Weihnachtsgewinnwochen - seit Langem ein absoluter Renner

Verden - Die Weihnachtsgewinnwochen gehören zu Verden wie der Dom. Was zunächst vielleicht ein wenig übertrieben klingt, die Begeisterung mit der alljährlich sich die Kunden in den Geschäften an der Aktion beteiligen, lässt den Vergleich durchaus zu.

Ganze Generationen sind mit den „Klebis“ groß geworden. Aike-Simone Ensink vom Kaufmännischen Verein zu Verden, erklärt warum. Die Fragen stellte unser Redakteur Markus Wienken.

Frau Ensink, kleiner Test, zum wievielten Male gibt es die Weihnachtsgewinnwochen in Verden?

Aike-Simone Ensink (lacht): Test spontan nicht bestanden. Zu meiner großen Schande. Wie lange es die Weihnachtsgewinnwochen in Verden gibt kann ich nicht genau sagen – dafür müsste ich weit zurück ins Archiv gehen. Ich kann aber als Eingeborene Verdens sagen, dass ich die Aktion schon aus meiner Kindheit kenne – und da ich nicht mehr die Jüngste bin, schätze ich mal mindesten 35 bis 40 Jahre. Ich erinnere mich auch gerne an die Zeit zurück als es noch Sachpreise gab, darunter ganze Mettwürste vom hiesigen Schlachter unseres Vertrauens oder einen Laib Brot aus unserer Handwerksbäckerei….Herrlich! „Kinners“, wie die Zeit vergeht!

Also schon sehr lange. Wer macht mit und was macht die Aktion so besonders?

Aike-Simone Ensink: Überwiegend wird die Aktion durch unsere aktiven Mitglieder der Verdener Kaufmannschaft, dem Einzelhandel, getragen. In den vergangenen Jahren haben sich aber auch immer mehr Nichtmitglieder der Aktion angeschlossen – sehr zu meiner Freude! Die Gewinner erhalten Warengutscheine, die sie in allen teilnehmenden Geschäften einlösen können. Bis 30. Juni 2019 haben die Gewinner die Möglichkeit dazu – also ein großzügiger Zeitrahmen um sich in Ruhe umzuschauen, sich beraten zu lassen oder sich auch schon auf die Frühjahrswaren/-kollektionen zu konzentrieren. Nach jeder Ziehung und Auswertung der Gewinnkarten freue ich mich insbesondere auch über die überregionalen Teilnehmer, darunter aus Bremen, Bremerhaven, Heidekreis oder auch Hannover – was beweisen dürfte, dass Verden – nach wie vor – zum Verweilen und shoppen einlädt. Meiner Meinung nach leben vitale Innenstädte von einer Mischung aus Einzelhandel, Gastronomie und kulturellen Veranstaltungen.

Eine Statistik belegt, dass mit Abstand die größte Gruppe der Innenstadtbesucher Kunden des Einzelhandels sind. Die Gewinner lösen also ihre Gutscheine in Verden ein und die Kaufkraft bleibt in der Heimat. Und allen Nörglern zum Trotz, die behaupten, sie bekämen in Verden nicht ALLES, hier ein gut gemeinter Tipp: Einfach mal in den Geschäften näher nachfragen. Sicherlich lässt sich der ein oder andere Artikel durch das Geschäft bestellen und würde möglicherweise langfristig zu einer Sortimentserweiterung führen. Fragen kostet nix – und ist quasi kostenlos! Man kann die Botschaft der Aktion #ichkaufgernvorort nicht oft genug weitertragen: Erst wenn der letzte Laden verschwunden und die Stadt verwaist ist, werdet ihr feststellen, dass Online-Shopping alleine doch nicht so toll ist. Kauft lokal! Das meine ich selbst, die Verden liebt, aber auch als Kundin, die Verden schätzt.

Wie hoch ist der Gesamtwert und auf welche Preise dürfen sich die Kunden freuen?

Der Gesamtwert der Warengutscheine beläuft sich auf 13.250 Euro. Die Gewinnsumme in den vier Wochenziehungen beträgt 11.000 Euro bei 668 Gewinnen in Form von Warengutscheinen. In der Schlussziehung werden die Hauptgewinne über jeweils einmal 1000 Euro, 750 Euro und 500 Euro ausgelost. In der ersten Ziehung konnten wir bereits 165-mal Zehn-Euro-Gutscheine, zehnmal 20 Euro-Gutscheine sowie fünfmal 50-Euro-Gutscheine auslosen, sowie die Hauptpreise über 500 und 250 Euro, ebenfalls in Form von Warengutscheinen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Heute erhielt ich schon einen Anruf der glücklichen Gewinnerin des zweiten Hauptpreises – wir werden uns zur Übergabe persönlich kennenlernen. Ich mache die Organisation der Gewinnwochen bereits seit neun Jahren – und das Schöne dabei: Ich kann mich immer wieder – ungebremst – für die Gewinner freuen!