ActivPanels auf dem Vormarsch

Gymnasien, BBS und Förderschulen rüsten auf

+ © Niemann Jörn Gehrmann (hinten, weißes Hemd) und sein Kollege Moritz Kuban, weisen die Lehrkräfte am GaW in die Funktionen der ActivPanel ein. © Niemann

Verden – Nach Meinung vieler wird in Deutschland das Thema digitale Bildung zu geringschätzig behandelt. Der Landkreis Verden als Schulträger hält mit sogenannten ActivPanels – der aktuellsten Form von Smartboards – dagegen. Die bieten als Zentrum eines digitalen Klassenzimmers ganz neue Möglichkeiten einer vernetzten Lernumgebung. Die ActivPanels sollen sowohl in den beiden Verdener und Achimer Gymnasien als auch an den BBS und in Förderschulen zum Einsatz kommen.