Verden feiert unter dem Motto: „Acht Orte – eine Stadt“

Von: Florian Adolph

Wie 2017, beim 350-jährigen Jubiläum der Vereinigung von Norder- und Süderstadt, könnte es wieder zugehen auf dem Stadtfest zum Jubiläum der Gebietsreform. © Stadt Verden

Am 3. September findet in Verden ein großes Stadtfest mit Bühnenprogramm zum 50-jährigen Jubiläum der Gebietsreform statt.

Verden – Zum Abschluss des Jubiläumsjahres zu 50 Jahren Gebietsreform veranstaltet die Stadt Verden laut einer Pressemitteilung gemeinsam mit Ausstellern und Mitwirkenden aus Verden und seinen Ortschaften ein gemeinsames Stadtfest.

Am Samstag, 3. September, verwandelt sich die Innenstadt vom Norderstädtischen Markt bis zum Lugenstein in eine Festmeile.

Eröffnet wird das Fest unter dem Motto „Acht Orte-eine Stadt“ um 12 Uhr von Bürgermeister Lutz Brockmann. Ein vielfältiges Angebot an Kreativ- und Mitmachaktionen, ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit lokalen Chören und überregional bekannten Musikern sowie ein buntes Sortiment kulinarischer Köstlichkeiten laden dann zum Verweilen ein.

Mit dem Stadtfest wird das Zusammenwachsen der Ortschaften mit der Kernstadt Verden gewürdigt und die gute kommunalpolitische Zusammenarbeit gefeiert, dessen Grundlage die Unterzeichnung des Gebietsänderungsvertrags vom 15. März 1972 bildet. Nach dem offiziellen Festakt am 15. März dieses Jahres im Rathaus und den kleineren Festen der Ortschaften, wie dem Dorfgemeinschaftsfest in Eitze im Juli (wir berichteten), soll das Stadtfest den Abschluss der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum der Gebietsreform bilden, erklärt der federführende Organisator Fred Pielsch.

Das letzte Mal, dass ein solches Fest stattfand, erzählt er weiter, war am 2. September 2017, anlässlich des 350-jährigen Jubiläums der Vereinigung von Norder- und Süderstadt. Damals kam die Resonanz, dass sich diese Veranstaltung anders anfühlte als andere Feste, vor allem auch, da viele Aktionen von den Teilnehmern kostenlos angeboten wurden. Abgesehen natürlich von den Essens- und Verkaufsständen, haben sich auch in diesem Jahr viele der Beteiligenten bereit erklärt, ihre Aktivitäten gratis anzubieten.

Zusammen mit einer Arbeitsgruppe und zwei Vertretern aus der Verwaltung fragte Pielsch bei diversen Vereinen, Verbänden, Schulen, Selbsthilfegruppen Verdens an, wer mitmachen will. Interessierte füllten dann einen Anmeldeschein aus. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Mehr als 70 Aussteller und Mitwirkende beteiligen sich mit Info- und Verkaufsständen, Mitmachaktionen, Vorführungen und anderen Aktionen.

„Ich finde es toll, dass so viele Verbände und Vereine ehrenamtlich mitwirken, um sich zu präsentieren und damit ihre Verbundenheit mit der Stadt Verden zu zeigen“, sagt Fred Pielsch.

Er zeigt sich insbesondere beeindruckt davon, wie viel Zeit und Mühe die Teilnehmer in den Bau ihrer Attraktionen investieren, ohne irgendeinen Lohn dafür zu verlangen: „Der Heimatverein Scharnhorst hat in ehrenamtlicher Arbeit große Sonnenblumen aus Strohballen und Holz gebaut. An ihnen hängen Ballons, die von den Besuchern mit Pfeilen zum Zerplatzen gebracht werden sollen.“

Einige weitere Highlights umfassen: Segelflugzeug und Flugsimulator vom Verdener Luftfahrtverein, ein mobiles Tennisfeld des Tennisclubs Verden, Motorboote und Einsatzfahrzeuge der DLRG-Ortsgruppe Verden, eine Jurte und Stockbrotbacken von den Pfadfindern Stamm Amelungen, ein Bienenschaukasten des Imkervereins Verden, Monitorschießen vom FC Verden 04, ein Bobby-Car-Parcours vom Mehrgenerationenhaus und Bürgertreff Verden, Siebdruck und eine Buttonmaschine vom Jugendzentrum Verden und dem Netzwerk Jugendarbeit, einen Verkaufsstand der Alpakas vom Halsetal, Verkaufsstand und Holzbackofen vom Lions Club und vieles mehr.

Verschiedene Verdener Vereine und die lokalen Gastronomen werden außerdem ein vielfältiges kulinarisches Angebot präsentieren. Getränke und Speisen werden unter anderem von La Piazza, Portofino, der Domschänke und der Verdener Brau Manufaktur angeboten. Gebäck aus dem Holzbackofen, Fischspezialitäten sowie Eis gehören ebenso wie türkische Spezialitäten und Selbstgemachtes der Schülerfirma OBS sowie der städtischen Kitas dazu.

Das Musikprogramm findet auf den Bühnen am Rathausplatz ab 13.30 Uhr und am Domplatz ab 12 Uhr statt. Mit dabei sind die Hau-drauf Band und der Shanty-Chor Verden, der Singer/Songwriter Robert Carl Blank, der einen Mix aus Folk, Soul und Blues spielt, die Swing-Gipsy-Band Babies & Gentlemen sowie die Partyband Soulviertel aus Hannover.

Die Festmeile und das Programm auf der Bühne am Domplatz gehen bis 18 Uhr, das Programm auf der Bühne am Rathausplatz sogar bis 19 Uhr.

Da das Stadtfest im Freien stattfindet, wird es voraussichtlich keine coronabedingten Einschränkungen geben. „Es wird ein schöner Nachmittag, an dem es sich lohnt, in die Stadt zu kommen“, sagt Fred Pielsch.