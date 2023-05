Acht Jahre Haft für Messerangriff im E-Center Verden

Von: Wiebke Bruns

Der Angeklagte hatte mit einem Messer auf sein Opfer eingestochen. © Bruns

Der 41-jährige Angeklagte im Schwurgerichtsprozess in Verden ist für seinen Messerangriff auf eine Frau im E-Center Verden zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Verden – Acht Jahre Haft hat Montagmittag die Schwurgerichtskammer des Verdener Landgerichts im Fall eines Messerangriffs im Verdener E-Center verhängt. Es gab keine Zweifel für die drei Berufsrichter und zwei Schöffen, für die Staatsanwältin und die Anwältin des Opfers, dass es ein versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung war, den der 41 Jahre alte Angeklagte am Nachmittag des 7. September 2022 vor den Augen von Mitarbeitern und Zeugen verübt hat. Einzig der Verteidiger wertete die Tat nur als gefährliche Körperverletzung.

„Wir können sicher feststellen, dass es ein heimtückscher Angriff war“, sagte der Vorsitzende Richter Volker Stronczyk, und damit war ein Mordmerkmal erfüllt. „Wenn man als Kunde in einem Einkaufszentrum ist, rechnet man nicht damit, dass man mit einem Messer angegriffen wird, sodass Heimtücke zweifelsohne zu bejahen ist.“

Bei der „Intensität der Verletzungshandlung“ sei es eine „bloße theoretische Möglichkeit, dass er keinen Tötungsvorsatz gehabt hat“, stellte der Vorsitzende fest. Zumindest ein bedingter Vorsatz sei feststellbar. Spontan habe sich der 41-Jährige zu der Tat entschlossen. „Sonst wäre zu erwarten gewesen, dass er ein größeres Messer mitnimmt.“ Bei der Tatwaffe war die Klinge laut Anklage 5,8 Zentimeter lang.

Zu prüfen war zudem, ob ein freiwilliger und damit strafbefreiender Rücktritt vom Versuch vorgelegen hat, doch den sah auch einzig der Verteidiger. Dass der Mann nicht weiter zugestochen hat, war anderen Personen zu verdanken. „Es wurde eingegriffen in das Geschehen in einer mutigen Art und Weise“, sagte Stronczyk und benannte dabei namentlich eine Mitarbeiterin des Supermarktes und den damaligen Freund des Opfers.

Mindestens 20 Mal hatte der Angeklagte bis dahin auf Kopf und Oberkörper der damals 26-Jährigen eingestochen. Beide kannten sich aus einem Deutschkurs. „Er wünschte sich eine Beziehung zu der Frau, die dieses nicht wollte“, so Stronczyk. Mehrfach war der Angeklagte in der Psychiatrie in Rotenburg. „Aus den Entlassungsbriefen können wir entnehmen, dass er die Frau als seine Freundin bezeichnet hat und von Beziehungsproblemen sprach, obwohl sie nicht seine Freundin gewesen ist.“

Dieses Verhalten habe aber „nicht die Stufe erreicht, dass man von einer psychiatrischen Diagnose der Schizophrenie oder sonstiges ausgehen muss“, hieß es weiter. Wegen einer narzisstischen Persönlichkeitsakzentuierung und aus weiteren Gründen ließ die Kammer jedoch eine verminderte Schuldfähigkeit gelten.

Beim Strafmaß wurden die körperlichen und psychischen Folgen berücksichtigt. Dabei sprach der Vorsitzende die Narben als Folgen der Tat an. „Diese werden sie ein Leben lang an das Geschehen erinnern“, sagte er mit Blick zur Nebenklägerin. Deshalb kam es nicht zu einer weiteren Strafmilderung.

Die Staatsanwältin und die Anwältin der Frau hatten auch die Folgen für das damals dreijährige Kind der Frau hervorgehoben. Die ersten Stiche waren quasi über den Kopf des Jungen hinweg am Fleischtresen erfolgt, und vor seinen Augen wurde immer wieder auf die Mutter eingestochen.

Beim Strafmaß lag die Kammer exakt bei der Forderung der Staatsanwältin und Nebenklagevertreterin. Der Verteidiger hatte maximal fünf Jahre Haft beantragt.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Haftbefehl bleibt aufrechterhalten.