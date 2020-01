Achimer Baulandpreise nehmen 200-Euro-Hürde

Landkreis - Die Baulandpreise endlich mal nicht mit Gold aufwiegen, endlich mal nicht immer teurer und immer weiter weg von der Stadtmitte? In Verden ist der Quadratmeterpreis vergangenes Jahr tatsächlich gesunken. Von 136 Euro auf 120 Euro. Aber der schöne Schein trügt. „Das war lediglich eine regionale Sonderentwicklung“, sagt Volker Röge vom Gutachterausschuss des Katasteramtes, „die Stadt Verden verzeichnete mit 67 Kaufverträgen die höchste Veräußerungsrate kreisweit. Allerdings wechselten vorrangig Bauplätze aus dem Raum Hönisch den Besitzer, und hier fallen die Quadratmeterpreise eben nicht so hoch aus.“

Nein, insgesamt kennen die Preise im Landkreis Verden nur eine Richtung. Sie steigen, und das seit Jahren. „Nie sprunghaft, aber kontinuierlich um jährlich fünf Prozent“, sagt Röge. Und ein Ende ist nicht in Sicht. „Bauland ist Mangelware, es gibt weiterhin Wartelisten. Gekauft wird, was auf den Markt kommt.“ Und zwar möglichst nahe der Innenstädte. „Dafür sind angehende Häuslebauer dann auch bereit, etwas tiefer in die Tasche zu greifen.“

Ein bemerkenswertes Allzeithoch verzeichnete die Stadt Achim. Erstmals stieg der Durchschnitt auf über 200 Euro. Satte 203 Euro mussten Käufer pro Quadratmeter auf den Tisch des Hauses blättern, was bei einer mittleren Größe von 757 Quadratmetern zum Überspringen einer nächsten Hürde führte: Noch nie mussten mehr als 150.000 Euro für die eigene Scholle gezahlt werden. Im Schnitt. Röpe: „Aber solange die Zinsen weiterhin so niedrig liegen, dürfte auch dies nur eine Durchgangsstation gewesen sein.“

Auch die Spitzenwerte strebten vergangenes Jahr neuen Höhenlagen entgegen. Sowohl am Weserhang in Achim als auch am Allerhang in Verden turnten die Richtwerte auf 300 Euro, zwölf Monate zuvor lagen sie noch bei 285 Euro (Achim) und sogar 230 Euro (Verden).

Trotz dieser neuerlichen Höhenflüge erlag kaum ein Grundstücksbesitzer dem Reiz, aus dem Grundstück Geld zu machen. „Wenn überhaupt etwas in diesen Lagen veräußert wird“, sagt Röge, „dann sind es bebaute Grundstücke.“ In der Folge würden die bestehenden Gebäude gern mit massivem Aufwand zum Schmuckstück verwandelt. „Nach der Sanierung erkennt man sie kaum wieder.“

Um kostenmäßig halbwegs ungeschoren davonzukommen, suchten Bauwillige bisher das Weite. Sie wurden in den Außenbereichen des Landkreises fündig. Aber auch hier sind Schnäppchen selten geworden. In Kirchlinteln schlug der mittlere Quadratmeterpreis mit 63 Euro (Vorjahr: 40 Euro) zu Buche, in Dörverden mit 54 Euro (Vorjahr: 59), in Langwedel mit 89 Euro (Vorjahr: 90), in Ottersberg mit 100 Euro (Vorjahr: 107), in Oyten mit 131 Euro (Vorjahr: 160) und in Thedinghausen mit 121 (Vorjahr: 99).

