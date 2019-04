Abschiedsdinner der anderen Art

Finden Gefallen am Abschiedsdinner: Katja (Saskia Valencia) und Peter (René Steinke, rechts) wollen ihren Freund Anton (Ingolf Lück) loswerden – zumindest anfangs. Foto: niemann

Verden – Wieder einmal hat der Theaterbeirat der Stadt Verden ein gutes Gespür bei der Auswahl eines Bühnenstücks bewiesen: Als letztes Stück vor der Sommerpause wurde am Donnerstagabend in der Stadthalle die Komödie „Das Abschiedsdinner“ von Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellière aufgeführt, die mit René Steinke, Saskia Valencia und Ingolf Lück gleich dreifach prominent besetzt war.

Nach der ausverkauften Vorstellung hagelte es außergewöhnlich viel Beifall und vom Publikum wurden mehrheitlich sowohl die spritzige Leichtigkeit als auch die gefühlvolle Tiefe der Inszenierung gelobt. Die Freundschaft steht im Fokus der Komödie, die trotz ihrer Turbulenz mit viel Wortwitz zuweilen auch sehr melancholisch, berührend und sogar ein wenig tragisch ist.

Während der Vorbereitung auf ein Abendessen bei Freunden erzählt Peter (René Steinke) seiner Frau Katja (Saskia Valencia) von seinem Bekannten Boris, der Abschiedsdinner für Freunde gibt, die er loswerden möchte, ohne dass diese davon wissen. Die Idee, so lästig gewordene Freundschaften zu beenden, gefällt dem Paar. Sie beschließen, es Boris gleich zu tun, und prompt fällt ihre Wahl auf ihre langjährigen Freunde Bea und Anton (Ingolf Lück). Deren Lieblingsessen, die Musik, der sündhaft teure Wein aus dem Geburtsjahrgang des Freundes – alles wird perfekt arrangiert für den letzten gemeinsamen Abend. Doch dann taucht der neurotische Anton ohne Bea auf und bringt dadurch die augenscheinlich so einwandfreie Planung zum Wanken. In egoistischer Weise erzählt Anton langatmig von seinem eben verstorbenen Therapeuten, plaudert über den Plan, ein afrikanisches Kind zu adoptieren und säuselt über die Beziehung zu seiner Frau. Doch wenig später entlarvt Anton das Vorhaben der Freunde. Erst zutiefst gekränkt, möchte er dann doch die Freundschaft retten und schlägt vor, eine Art Therapiestunde mit Rollenwechsel abzuhalten.

Es folgt ein genialer Schlagabtausch zwischen Freunden, die sich nichts mehr schenken und alles auspacken, was sich angestaut hat und sie einander nie gesagt haben. Erst Erdnüsse, auf die Anton allergisch reagiert, bringt die Kehrtwende.

Der Wert einer Freundschaft ist das Kernthema, das diese Komödie beleuchtet und dem die Akteure mit geradezu clownesker Akribie nachgehen. Mit viel Sprachwitz und forschem Spiel werden die oftmals gedeckelten sowie trotzdem brodelnden Befindlichkeiten an die Oberfläche geholt und so erkennbar gemacht, dass die unterschiedlichen Charaktere und menschlichen Eigenarten auch den Reiz von Freundschaft ausmachen.

Das schauspielernde Trio agiert dazu mit hohem Tempo. Insbesondere die Männer geben in dieser facettenreichen, boulevardesken Inszenierung Vollgas und zeigen zum Vergnügen des Publikums beim Rollentausch auch sehr „körperbetonte“ Momente. Zielsicher steuern sie Dialoge und Spitzen der Komödie bis an die Grenzen zum Klamauk und verdeutlichen durch die großartig gespielte Übersteigerung die Absichten der Autoren.

Peter steckt in der Klemme. Augenscheinlich ist er mit Anton wieder vereint. Da Peters Frau Katja ihn jedoch wortreich in die Enge treibt und immer wieder betont, wie stolz sie auf ihn sei, weil sie nie geglaubt habe, dass es ihm gelingen würde, sich von Anton zu lösen. Wie oder für wen er sich entscheidet, für seine Frau oder seinen Freund, bleibt daher offen.

Möglich, dass so mancher Gast nach dem Stück von zu viel Klamauk oder Überzeichnung spricht – aber das ist schlicht und einfach eine Frage des Geschmacks.

