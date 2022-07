SELK-Gemeinde Verden verabschiedet Pfarrer Carsten Voß

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Wechselt nach Dortmund: Pfarrer Carsten Voß verlässt die Zionsgemeinde Verden. © haubrock-kriedel

Pfarrer Carsten Voß verlässt die Zionsgemeinde Verden. Nach elf Jahren in Verden wartet eine neue Aufgabe in Dortmund.

Verden – Im August 2011 wurde Carsten Voß als neuer Pfarrer des Pfarrbezirks der Evangelisch-Lutherischen Zionsgemeinde (SELK) Verden und Immanuelgemeinde Rotenburg/Wümme eingeführt. Fast genau elf Jahre später zieht er nun weiter. Er hat die Berufung in die Trinitatisgemeinde in Dortmund angenommen und wird in Kürze dorthin wechseln. Die Gemeinde hat ihrem langjährigen Seelsorger und Pfarrer mit einem Gottesdienst und anschließendem Abschiedsfest unter freiem Himmel Lebewohl gesagt.

Der Kirchenvorstand hatte ein schönes Programm mit Grußworten und musikalischen Beiträgen zusammengestellt. Der Dank der Gemeinde ging neben Voß auch an seine Frau Imke Grünhagen-Voß, die neben ihrer Arbeit als Physiotherapeutin viel Engagement und Zeit in den Kirchgarten gesteckt hat sowie Akzente in musikalischen Gemeindegruppen gesetzt hat.

„Der Abschied war wirklich sehr schön, eine runde Sache. Besonders gefreut habe ich mich auch über das positive Feedback von allen Seiten, das hat mich schon sehr berührt“, sagt Pfarrer Voß. So blicke er auch mit einem lachenden und einem weinenden Auge in die Zukunft. „Die Aufgabe hier hat mir Spaß gemacht. Ich bin mit vielen Menschen in Kontakt gekommen, vieles ist mir ans Herz gewachsen.“

Besonders werde ihm die Herzlichkeit und das Miteinander in der Gemeinde in Erinnerung bleiben. Auch die Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinden in Verden habe sehr gut funktioniert. Als einen weiteren Höhepunkt der vergangenen elf Jahre nennt Voß die Südafrikafahrt des Jugendchors, ein Projekt, das die in Afrika aufgewachsene Chorleiterin Judith Singer auf die Beine gestellt und an dessen Organisation Voß gemeinsam mit seiner Frau mitgewirkt hat.

Die Jugendarbeit lag Pfarrer Voß immer besonders am Herzen. So zählt er auch das große Treffen der benachbarten SELK-Gemeinden 2018 in Verden zu den Highlights. An die Festwoche zum 75. Jubiläum des Kirchengebäudes 2013 denkt er ebenfalls gern zurück.

Dennoch habe er sich bewusst für die neue Aufgabe entschieden. „In meiner Ausbildung habe ich gelernt, dass man alle zehn bis fünfzehn Jahre wechseln sollte, sonst besteht die Gefahr, dass man betriebsblind wird. Als meine Dienstzeit hier zweistellig wurde, habe ich überprüft, wo ich mich aufgerieben habe.“ In der SELK sei es üblich, dass die Gemeinden auf einen Pfarrer zugehen. Als dann die Anfrage aus Dortmund gekommen und das Gespräch positiv verlaufen sei, habe er sich gut vorstellen können, dort tätig zu werden, berichtet der Geistliche. „Ich war bereits zuvor in einer Großstadt im Einsatz, das hat mir gut gefallen. Ich hoffe außerdem, dass die Gemeindestruktur in Dortmund es zulässt, dass ich stärker an meine Weiterbildung als Gemeindeberater und Organisationsentwickler anknüpfen kann.“ Das sei zum Beispiel die Begleitung der Kirchenvorstände bei Klausurtagungen oder auch die Beratung bei Umstrukturierungsprozessen, die durch die Zusammenlegung von Gemeinden entstehen.

Der Umzug von Verden nach Dortmund geht nun schnell über die Bühne. „Am 8. August kommt bereits der Möbelwagen und schon am 14. August werde ich in mein neues Amt eingeführt“, erzählt Voß. Einen Nachfolger für ihn in der Zionsgemeinde gebe es bislang noch nicht, die Suche habe aber bereits begonnen.