Betriebsleiter Dieter Pahl: Abschied von Heckmann in Verden mit ein bisschen Wehmut

Von: Christel Niemann

Wechsel bei Heckmann (v.r.): Henning Heckmann, geschäftsführender Gesellschafter, verabschiedet Dieter Pahl und begrüßte dessen Nachfolger Johann Rohrbach. © heckmann

Betriebsleiter Dieter Pahl geht bei der Verdener Niederlassung von Heckmann nach 35 Jahren in den Ruhestand. Die Geschäftsführung sparte nicht mit Lob.

Verden – Neue technische Betriebsleitung bei der Verdener Niederlassung der Heckmann Unternehmensgruppe: Nach 35 Jahren im Unternehmen hat sich der langjährige Leiter Dieter Pahl in den Ruhestand verabschiedet. Nachfolger ist Johann Rohrbach, der die verantwortungsvolle Position am 1. Juli übernommen hat.

Als Schwerpunkt der Verdener Niederlassung beschreibt Geschäftsführer Henning Heckmann die Herstellung, Wartung und Reparatur von Förderanlagen, Sterilisatoren, Pumpen, Antrieben und Produktionsmaschinen aller Art für die Nahrungsmittel-, Papier- und Chemieindustrie. Weiter würden am Standort verschiedenste Automatisierungslösungen entwickelt und Stahl und Blechkonstruktionen aus Baustahl und Edelstahl zählten ebenfalls zum Portfolio. Folglich eine Fülle verantwortungsvoller Aufgaben, denen sich Pahl in den vergangenen dreieinhalb Jahrzehnten – acht als Betriebsleiter – gewidmet hat.

Unternehmenschef Heckmann macht keinerlei Hehl daraus, dass er seinen Mitarbeiter nur ungern ziehen lässt. „Die Zusammenarbeit lief sehr gut“, so Heckmann. Er schätze insbesondere die langjährige Erfahrung, Professionalität und das gute Gespür des nun scheidenden Mitarbeiters im persönlichen Umgang mit Kollegen und Kunden. „Ich hätte gerne noch länger mit Dieter Pahl zusammengearbeitet, aber ich akzeptiere seinen Wunsch, es zukünftig etwas ruhiger angehen zu lassen“, meinte Heckmann. Und außerdem: Er gehe ja noch gar nicht so ganz, sondern stehe auch als Ruheständler seinem Nachfolger noch bis Jahresende hinsichtlich dessen Einarbeitung zur Seite.

Sehr zufrieden blickt Dieter Pahl auf die vergangenen Jahre zurück: „Die Arbeit bei Heckmann war damals für mich etwas ganz Neues“, erzählt der gelernte Maschinenbauer, der vor dem Besuch der Meisterschule 15 Jahre auf einer Bremerhavener Werft gearbeitet hat und auch eine Weile zur See gefahren ist. „Das Spektrum im Themenfeld bei Heckmann war vielfältiger und interessanter und ich habe anfangs viel dazulernen müssen“, so Pahl. Er gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge in den Ruhestand. Weinend, weil eine gute Zeit zuende gehe, in der ihm von Seiten der Geschäftsführung viel Vertrauen entgegengebracht worden sei, so Pahl. Und lachend, weil er sich auf das freue, was nun komme. „Nun habe ich die Möglichkeit, die Dinge zu tun, für die ich bisher keine oder nur wenig Zeit hatte.“

Der Dörverdener will in Zukunft mehr reisen, was er schon immer gerne getan habe. Und er wird sich verstärkt seinem neuen „Baby“, einer Corvette, widmen, die er gegen sein Motorrad eingetauscht hat. Er wisse, dass mit Rohrbach sein Aufgabenbereich in guten Händen sei, dessen Ziel es sei, die bislang sehr erfolgreiche Arbeit fortzusetzen und sie sicher auch um eigene neue Ideen und Impulse zu ergänzen.