Abgesagt wegen Corona: Domherrenhaus lässt Vortrag ausfallen

Verden - Fast täglich tauchen mittlerweile in ganz Deutschland neue Coronavirus-Infektionen auf. So meldete beispielsweise die Stadt Bremen am Freitag einen weiteren bestätigten Fall.

Weiterhin gibt es aktuell keinen einzigen Coronavirus-Verdachtsfall im Landkreis Verden. Trotzdem wurde nun die erste Veranstaltung in der Allerstadt wegen des Virus abgesagt.

Der im Verdener Domherrenhaus geplante Vortrag mit Dr. Peter Schulze zum Thema „Ich bin von jeher ein einfacher Mann gewesen“, der ursprünglich am 12. März hätte stattfinden sollen, fällt aus. Das teilte Hermann Deuter, erster Vorsitzender des Dokumentationszentrums Verden im 20. Jahrhundert (Doz20), in einer Pressenotiz mit.

„Am Donnerstagabend hatte der Herr Schulze uns angerufen, und um eine Verschiebung des Termins gebeten“, erklärt Deuter auf Nachfrage. Die Neuansetzung des Vortrages werde zu einem späteren Zeitpunkt geplant und Interessierte rechtzeitig über den neuen Termin informiert, so Deuter weiter. „Alle anderen Veranstaltungen im kommenden Jahr finden aber wie geplant statt“, berichtet der Vorsitzende des Doz20.

Verdener Stadthalle sagt keine Termine ab

Das versichert auch Silvia Voige, Leiterin des Hallen- und Veranstaltungsmanagements der Stadthalle Verden. „Hier wird nichts wegen Corona abgesagt“, informiert sie. Es könne aber natürlich passieren, wenn ein Veranstalter beispielsweise im Rahmen einer Tournee in der Stadthalle gastiert und diese absagt, dass eine einzelne Aufführung entfällt. „Bis jetzt gab es aber noch keinerlei solcher Andeutungen seitens der Veranstalter“, so Voige weiter.

„Viele Leute haben uns angerufen, um zu fragen, ob unsere Veranstaltungen noch stattfinden, eben weil gerade diese ganze Sache mit dem Coronavirus im Raum steht“, fügt sie mit einem Seufzen hinzu. Sie könne die Sorge der Besucher zwar verstehen, da ja bereits die Leipziger Buchmesse und die Hannover Messe abgesagt wurden. Bei diesen Terminen handele es sich aber um Großveranstaltungen, sprich es werden mindestens 100.000 Besucher erwartet. „Wir haben ja nur 617 Sitzplätze und fallen somit nicht in diese Kategorie.“

Für diese Anlässe müsse laut der Versammlungsstättenverordnung auch jedes Mal ein eigenes Rettungskonzept erarbeitet werden. „Das ist bei uns nicht der Fall. Solange wir keinen bestätigten Fall im Landkreis haben, geht hier alles seinen normalen Gang“, so Voige abschließend.

„Im Endeffekt liegt es immer im Ermessen des Veranstalters, ob eine Veranstaltung nun stattfindet oder nicht. Er macht sich die Gedanken und trifft die endgültige Entscheidung“, so Astrid Schirwing von der Tourist-Info. Ihr seien keine Termine bekannt, die wegen dem Virus auf der Kippe stehen. „Und die Lätare-Spende am 23. März findet definitiv statt“, so Schirwing abschließend.

Ulf Neumann von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Landkreises Verden bestätigt diese Einschätzung. „Wir folgen den Empfehlungen der Ministerin Carola Reimann“, erklärt der Pressesprecher. Überlegungen, die am Wochenende terminierte Hegeschau der Jägerschaft Verden abzusagen, habe es nie gegeben. Stand Freitag. „Das Schwierige bei dem Virus ist eben, dass man nie weiß, wie das Ganze morgen aussieht. Trotzdem sollte man zu jedem gegebenen Zeitpunkt stets Ruhe bewahren“, mahnt er und spricht damit auch die Hamsterkäufe der Leute an, die in den letzten Tagen verstärkt in Supermärkten und Apotheken getätigt werden. „Es gibt keinen Grund, in Panik zu verfallen“, beschwichtigt Neumann.

„Am wichtigsten ist und bleibt es, die Husten- und Niesetikette zu befolgen. Und richtig Händewaschen!“, lautet sein abschließender Appell an alle Bürger.

Aktuelle Informationen

zum Thema Coronavirus gibt es laut der Amtsärztin Dr. Jutta Dreyer auf www.rki.de, www.nlga.niedersachsen.de und www.bzga.de.