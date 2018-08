Matthis Wilhelmi geht für ein Jahr als Sportlehrer nach Südafrika

Verden - Packen muss er noch. Ansonsten könnte es für Matthis Wilhelmi sofort losgehen. Südafrika heißt das Ziel des 18-jährigen Verdeners. Am 9. September startet sein Flieger von Frankfurt/Main aus in Richtung Port Elisabeth. Die Stadt am Indischen Ozean wird für ein Jahr das Zuhause von Matthis sein. Dort wird der Abiturient in der Charles Duna Primary School im Sportunterricht mitwirken und als Fußballtrainer fungieren. Zuvor gilt es aber noch, den einen oder anderen Sponsoren zu akquirieren.

Zwölf Monate in einem fremden Land zu verbringen und sich dabei sozial und noch dazu im Sport engagieren zu können, für den 18-Jährigen sind das gleich drei Volltreffer. „Ich wollte schon immer ein Abenteuer erleben, unabhängiger und selbstständiger werden“, sagt er über sich selber. Ein Jahr Work & Travel, wie es inzwischen viele nach der Schule machen, kam aber nicht so recht in Frage. Da habe ihm die soziale Komponente gefehlt.

Dann erfuhr er von der Möglichkeit, über den Allgemeinen Sport-Club (ASC) Göttingen einen Freiwilligendienst zu absolvieren. Über das „weltwärts“-Programm entsendet der Verein junge Menschen in Sportprojekte nach Südafrika.

„Da hat einfach alles gepasst“, sagt Matthis und strahlt. Denn der ehemalige Domgymnasiast ist ausgesprochen aktiv. Seit zehn Jahren gehört er dem Leichtathletikverein (LAV) Verden, und das mit einigem Erfolg. Erfahrungen hat er außerdem im Judo, Schwimmen und Fußball. Und neuerdings hat er auch das Rugby-Spiel für sich entdeckt.

Das Gemeinschaftsgefühl, das Matthis gerade mit dem Sport verbindet, und auch Werte wie Fairness und Gerechtigkeit möchte der Verdener in den folgenden zwölf Monaten auch den Kindern an der Charles Duna Primary School vermitteln.

Ein Großteil der Kosten, 75 Prozent, unter anderem für Flug, Unterkunft und Verpflegung in der Sechser-WG, trägt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Ein Viertel der Summe aber sollten die Freiwilligen selber mithilfe von Sponsoren und Spenden aufbringen. Auch, um vor Ort eigene Ideen umsetzen zu können, den Kindern Ausflüge zu ermöglichen und Unterrichtsmaterialien anzuschaffen.

+ Matthis Wilhelmi fliegt im September nach Port Elisabeth. © Preuß/„weltwärts“

Das erklärte Ziel von „weltwärts“ ist die Völkerverständigung. Darüber hinaus, so formuliert es Matthis Wilhelmi in seinem Schreiben an potenzielle Unterstützer, stelle der Einsatz von Freiwilligen „auch einen Friedensdienst dar, indem er bei allen Beteiligten das Bewusstsein für andere Kontinente schafft und Verständnis für andere Kulturen und den Eine-Welt-Gedanken weckt“.

Dass auch die „eine Welt“ geprägt ist von Vielfalt und Unterschieden, hat Matthis spätestens bei zwei Vorbereitungstreffen gelernt. Will er ein Fettnäpfchen sicher umgehen, wird er niemals mit der Tür ins Haus fallen. „Sie lieben Small Talk“, hat Matthis über die Südafrikaner gelernt. Das bedeutet: Erstmals übers Wetter reden und dann sein Anliegen vortragen. Ansonsten gilt bei Gesprächen die gängige Regel: keine Politik, keine Religion.

Die Charles Duna Primary School liegt im Township New Brighton, einem der ältesten des Landes. „Selbstverständlich ist es im Township unsicherer, weshalb ihr nicht ohne Begleitung durch die Umgebung laufen solltet“, ist auf einem Handzettel nachzulesen, den andere Volunteers für ihre Nachfolger in Südafrika vorbereitet haben.

In dieser Hinsicht, räumt Matthis ein, sei ihm ein bisschen mulmig. Aber insgesamt überwiegt bei ihm die Vorfreude, vor allem auf die Kinder. Und, so fügt er hinzu, er sei auch gespannt darauf zu erfahren, wie er dieses Abenteuer meistere. - kp

Wer Matthis auf seiner „weltwärts“-Mission unterstützen möchte, kann sich unter Telefon 0178/9240573 oder per E-Mail an matthiswilhelmi@gmail.com mit ihm in Verbindung setzen.