Abenteuer des Clubs der Energiedetektive

Landkreis – Die Klimaschutz- und Energieagentur kleVer ruft alle Kinder und Jugendlichen aus dem Landkreis auf, Buntstifte, Tuschkästen und Bastelutensilien herauszuholen und sich am Mal- und Comicwettbewerb „Energiesparen kinderleicht“ zu beteiligen. Die jungen Künstler sollen auf einem Bild zeigen, wie sie, ihre Familie oder wir alle Energie sparen können. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt.

In einer zweiten Kategorie fordert kleVer die (größeren) Kinder dazu heraus, in Form eines Comics eine Geschichte weiterzuschreiben, deren Titel anfängt mit: „Der Club der Energiedetektive und die…“.

„Wir hoffen, dass wir in dieser Krise die Kinder so auf andere Gedanken bringen und den Eltern eine Verschnaufpause ermöglichen“, erläutert Janine Schmidt-Curreli, Geschäftsführerin der kleVer. Was die Kinder und Jugendlichen gewinnen können, dürfen sie selbst entscheiden: Auf dem Teilnahmeschein nennen sie ihren Herzenswunsch für den Hauptgewinn von maximal 100 Euro. Voraussetzung ist, dass die Kinder sich ihn in einem regionalen Geschäft wie einem Spielzeugladen, Fahrradgeschäft oder einem Buchladen erfüllen können. Wer gewinnt, bekommt dann von kleVer einen Gutschein. Die ersten drei Plätze der beiden Kategorien erhalten jeweils 100 Euro, 75 Euro und 50 Euro. Der Wettbewerb läuft bis zum 30. April. Weitere Infos und der Teilnahmeschein können per E-Mail bei kleVer angefordert (machmit@klever-klima.de) und sind auf der Internetseite des Landkreises, www.Landkreis-Verden.de, zu finden.