Ab Verden-Nord ging auf der Autobahn nichts mehr

Von: Ronald Klee

Teilen

Wer aus Bremen kam, musste die Autobahn verlassen. © Klee, Ronald

Nach einem Lkw-Unfall auf der A 27 bei Verden kam es zu Beeinträchtigungen und zähflüssiger Verkehr in der Innenstadt.

Verden – Bis zum späten Nachmittag sorgte der Unfall auf der A 27 am Dienstag für erhebliche Beeinträchtigungen auf den Straßen in Verden und umzu. Für die Bergung der beiden havarierten Lastzüge ging zumindest in Fahrtrichtung Hannover ab der Anschlussstelle Verden-Nord nichts mehr. Schweres Gerät, ein Kran und weitere Bergungsfahrzeuge mussten herbeigeschafft werden, um die beiden Fahrzeuge abschleppen zu können. Dafür war eine stundenlange Sperrung unumgänglich.

Verden-Nord in Richtung Hannover war gesperrt. © Klee

„Wegen der zu erwarteten Beeinträchtigungen gerade im Berufverkehr hatten wir frühzeitig empfohlen, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren“, erläuterte Polizeisprecherin Sarah Schlierkamp. Zähflüssigen Verkehr auf der Bundesstraße 215, aber auch in der Verdener Innenstadt, konnte die Empfehlung, die auch über den Rundfunk verbreitet wurde, dennoch kaum verhindern. Über Folgeunfälle auf der Auttobah oder auf Verdensstarßen hatte die Polizeisprecherin bis zum Nachmittag keine Meldungen.