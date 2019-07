Verden - Von Lea Oetjen. Sie macht der SPD vor, wie es richtig geht: Auf der jüngsten Landeskonferenz in Osnabrück wählten die niedersächsischen Jusos Johanna Kuipers aus Verden zu ihrer neuen Vorsitzenden – mit sehr aussagekräftigen 94,6 Prozent aller Stimmen. Die 18-Jährige wird mit Jakob Blankenburg aus Bienenbüttel im Landkreis Uelzen eine Doppelspitze bilden.

Grund genug, mit der Schülerin über ihr kleines Erfolgsgeheimnis und ihre weitreichenden Ambitionen zu sprechen und mit ihr über die Parteiwahl zu diskutieren.

Herzlichen Glückwunsch: Endlich mal eine gewonnene Wahl für Sie, schließlich sind Sie gerade in den vergangenen Monaten mit der SPD wenig erfolgsverwöhnt. Wann haben Sie zum roten Parteibuch gegriffen? Und warum?

Dankeschön! Die Grundwerte der SPD verkörpern für mich einfach genau das, was ich mir unter Politikmachen für Menschen vorstelle. Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität gehören für mich essenziell zu einer guten Politik. Ich möchte mich nicht auf den aktuellen Gegebenheiten ausruhen, sondern nehme Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft wahr. Ich halte es für unsere Kernaufgabe, dass die Wirtschaft den Menschen dienen soll und nicht andersrum. Aber auch aufgrund der beeindruckenden Geschichten der SPD im Dritten Reich, also, dass die Sozialdemokraten als einzige Partei gegen das Ermächtigungsgesetz gestimmt haben, habe ich mich vor ungefähr zwei Jahren zum Eintritt in die SPD entschieden.

Sie beschreiben die SPD als Partei für die Menschen. Woran liegt es dann, dass die Menschen den Sozialdemokraten zunehmend den Rücken zudrehen? Und was wollen Sie dagegen tun?

Auf Landesebene haben wir ja noch die letzte Wahl gewonnen. Aber auch hier zeigen die Umfragewerte aktuell einen anderen Trend. Unsere Erfolge kommen nicht an, wir brauchen auf jeden Fall eine klarere und deutlichere Kommunikation, um konkrete Ergebnisse auch verständlich zu vermitteln. Zum Beispiel, dass die Kita-Gebühren abgeschafft sind. Die guten Projekte sind da, um mehr Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft zu erlangen. Entscheidend wird sein, dass wir auch den zunehmend wichtigen Bereich Social Media, der immer mehr als „Nachrichtenersatz“ genutzt wird, bedienen. Gerade aufgrund der Schnelllebigkeit müssen wir dies viel konsequenter bespielen. Daran werden wir, als Partei, verstärkt arbeiten. Aber auch der direkte Kontakt bleibt wichtig, damit sich die Menschen nicht nur vor den Wahlen ernstgenommen fühlen.

Die Schnelllebigkeit spielt ja in letzter Zeit auch in der Personalpolitik der SPD eine entscheidende Rolle. Wen wünschen Sie sich denn für eine mögliche Doppelspitze?

Die Möglichkeit, Bewerbungen einzureichen, ist erst seit Kurzem geöffnet. Es wäre viel zu früh, irgendwelchen Kandidaten jetzt schon das Vertrauen auszusprechen. Im Endeffekt muss es ja auch jeder selbst wissen, ob er oder sie es sich zutraut, unsere Partei in dieser Zeit zu führen. Am Ende werden unsere Mitglieder entscheiden, wen sie unterstützen wollen. Und diese Chance sollten wir allen geben. Gerade auch die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt uns deutlich genug, dass solche Entscheidungen nicht vorgegeben werden sollten. Wünschenswert wäre natürlich eine links orientierte und vor allem besetzte Doppelspitze. Das neue Verfahren sehe ich als eine große Chance, als Partei da geschlossen rauszugehen.

Ihr Jusos aus Niedersachsen habt es der SPD-Spitze vorgemacht. Gemeinsam mit Jakob Blankenburg haben Sie den Vorsitz übernommen. Wie werden Sie künftig arbeiten? Was sind Ihre Schwerpunkte?

Als Doppelspitze ist auf jeden Fall eine Vertrauensbasis sehr wichtig. Da im kommenden Jahr keine Wahlen anliegen, geht es auch darum, unsere Mitglieder zu schulen und die Regierungsarbeit kritisch zu begleiten. Wir werden unsere Position in die SPD und die Öffentlichkeit tragen, um unsere Forderungen zu erreichen. Inhaltlich werden wir uns schwerpunktmäßig mit dem ÖPNV und dem Klimaschutz beschäftigen.

Das sind Themen, die den Grünen bei der Europawahl sehr gute Ergebnisse beschert haben. Orientieren sich SPD und Jusos thematisch um?

Nein, es geht nicht darum, die Grünen zu imitieren. Die Grünen sind die Grünen und die SPD ist die SPD. Es machen aber alle Parteien auf ihre Art und Weise Klimapolitik. Der Vorteil unserer ist auf jeden Fall, dass wir sie sozial gerecht gestalten. Wir versuchen, alle mitzunehmen und nicht die Menschen gegeneinander auszuspielen.

Welche Parteien machen das denn?

Gerade im liberalen aber auch im konservativen Spektrum sehe ich solche Muster. Einfach dadurch, dass versucht wird, die Wirtschaft weitestgehend unberührt zu lassen und alles auf die einzelnen Menschen abzuwälzen. Zum Beispiel, dass Klimaschutz nur bedeutet, auf Flugreisen und Fleisch zu verzichten und dann deswegen scheinheilig kaum Klimaschutz zu fordern, Ich glaube, dass das ein großes Spaltungspotenzial in unserer Gesellschaft ist.

Bislang fand Ihre SPD-Karriere nur bei den Jusos statt. Erst Mitglied, dann stellvertretende Vorsitze und nun Teil der Doppelspitze. Was folgt?

Mein Herz hängt an den Jusos, und ich bringe mich da auch sehr gerne ein. Natürlich bekommt man noch einmal andere Einblicke, wenn man zum Beispiel kommunalpolitische Ämter inne hat. Unsere nächste Kommunalwahl ist allerdings erst 2021. Was bis dahin passiert und was die Zukunft für mich bereithält, weiß ich natürlich jetzt noch nicht. Was wir als Jusos im kommenden Jahr ereichen wollen, ist, dass wir ganz klar unsere Konzepte neu denken und erweitern wollen. Dass wir als Jusos der Stachel in der SPD sind, ist ja auch kein Geheimnis.

Aktuell gehen Sie noch zur Schule, machen bald Ihr Abitur. Welchen Werdegang malen Sie sich denn in Ihren Träumen aus? Lieber Bundeskanzlerin, Bürgermeisterin von Verden oder doch Landrätin?

Mein Wunsch wäre es erst einmal, eine passende Ausbildung oder einen passenden Studiengang zu finden. Ich bin nicht diejenige, die sagt, ich möchte unbedingt den oder den Posten erreichen. Mir ist wichtig, nicht mit bestimmten Kandidaturen zu spielen, sondern das Vertrauen der Partei hinter mir zu haben.