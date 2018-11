8. 000 LED-Birnen sorgen für eine stimmungsvolle Adventszeit

Verden - Ein freundlicher Gruß nach oben, ein Wink im Vorbeigehen, auch mal ein kurzer Wortwechsel, der Aufbau der Weihnachtsbeleuchtung durch die Mitarbeiter der Stadtwerke in der Verdener Fußgängerzone findet stets unter Beteiligung einer breiten Öffentlichkeit statt.

Unter den Augen der Passanten spannten die Männer mit den Warnwesten die Seile über die Straßenzüge und hängten die einzelnen Elemente auf. „Zwischen Nordertor und Lugenstein sowie in den angrenzenden Bereichen mit Ostertorstraße, Herrlichkeit, Brückstraße und Nagelschmiede werden in der Adventszeit circa 8.000 LED-Birnen für Licht sorgen“, so Andreas Engfer, Fachbereichsleiter für Straßenbeleuchtung bei den Stadtwerken. Brennen werden die Birnen mit Beginn des Weihnachtsmarktes am Montag, 26. November.