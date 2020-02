75 000 Euro für eine Königin von morgen

Masterrind-Auktion am Vorabend der Schau der Besten / Amber absolute Spitze

+ Alle Hände voll zu tun: Auktionator Michael Hellwinkel gab den Zuschlag für insgesamt 44 Tiere.

Verden - Von Christel Niemann. Wie kann ein drei Monate altes Kälbchen nur so wertvoll sein? Bei bei von Showelementen begleiteten Exclusive-Auktion der Masterrind schoss das rotbunte Mädchenkalb Amber den Vogel ab und wurde für sage und schreibe 75 000 Euro in die Niederlande verkauft. „Eine hornlose Topgranate, der Star des Abends, eine zukünftige Königin, was für eine Schönheit!“, schwärmte Auktionator Michael Hellwinkel, der vor rund 3 500 Gästen die Duelle der Bieter aus dem In- und Ausland wortgewandt zu puschen verstand.