SPD 60plus soll Martin Schulz unterstützen

Verden - Seit fünf Jahren ist Christiane Knof-Grotevent aus Achim Vorsitzende der SPD-Kreisarbeitsgemeinschaft 60plus. Auf der Jahreshauptversammlung im Verdener Lokal Liekedeeler wurde sie in geheimer Wahl einstimmig in diesem Amt bestätigt.

Unterstützend an ihrer Seite bleiben auch Alfred Eggers aus Langwedel als stellvertretender Vorsitzender und Wolfgang Hustedt, ebenfalls aus Langwedel, als Schriftführer.

Da jede Gemeinde im Landkreis durch einen Beisitzer im Vorstand vertreten sein soll, wurden hier folgende Mitglieder gewählt: Walter Rau (Achim), Reinhold Asendorf (Dörverden), Margarete Eckermann (Kirchlinteln), Gabriele Könnecke (Ottersberg), Erika Neumann (Oyten), Heidelore Spilgies (Verden) und Marlene Lask (Thedinghausen). Kurt Pfaffenberger aus Oyten und Manfred Kallendorf aus Ottersberg kandidierten nicht wieder als Beisitzer.

Bundestagsabgeordnete Jantz-Herrmann: „Es geht ein Ruck durch die Partei"

Zur Jahreshauptversammlung war auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Christina Jantz-Herrmann gekommen, die sich über die guten Umfrageergebnisse für die SPD freute: ,,Es geht ein Ruck durch die Partei und auch das Land.“ Die SPD sei in dieser Legislaturperiode stets der Motor der Großen Koalition gewesen, dieses zahle sich jetzt aus. „Schwerpunkte werden auch in Zukunft die Bildungspolitik und die soziale Gerechtigkeit sein. Die SPD verfolgt eine Politik mit viel Inhalt und leistet gute Arbeit, der Schwung ist jetzt zu nutzen“, sagte Jantz-Herrmann. Bezogen auf den Kanzlerkandidaten Martin Schulz forderte sie, dass dieser eine gewisse Beinfreiheit haben müsse. Sie bat um Unterstützung durch die 60plus-Mitglieder bei der Bundestagswahl.

Die nächste Veranstaltung wird am Donnerstag, 9. März, in Achim sein und das Pflegestärkungsgesetz II zum Thema haben. Der SPD-Kreisvorsitzende Bernd Michallik berichtete, dass das Programm zur Bundestagswahl am 24. Juni beschlossen werden soll. Er wird Mitglied dieses Bundesparteitags sein und schlug vor, dieses neue Programm auf einer Veranstaltung zu erläutern.

Bernd Michallik bat schließlich noch die Vertreter der einzelnen Ortsvereine, ihre Probleme, soweit sie im Bundestag relevant sind, mit der hiesigen Kandidatin, Christina Jantz-Herrmann, zu erörtern. - hu