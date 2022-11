Mehr als 600 Fahrverbote und saftige Geldstrafen im Landkreis Verden

Von: Heinrich Kracke

Aufblinkende Bremsleuchten signalisieren die nächsten Verstöße: Auch in diesen Fällen auf der A 27 bei Langwedel wird der Sicherheitsabstand nicht eingehalten. © Wienken

Rund 600 Fahrverbote waren zuletzt nach Abstandsmessungen auf den Autobahnen im Landkreis Verden fällig. Ein Rekordniveau.

Verden/Achim – Vergangenes Wochenende war es mal wieder soweit. Polizeibeamte auf einer der Autobahn-Brücken bei Langwedel, vor ihnen gleich mehrere Kameras, und dann klickte es nur noch. Abstandsmessungen führten sie durch, eine monatliche Routine, drei Stunden lang bei erhöhtem Verkehrsaufkommen. Im Halbminutentakt löste die Kamera aus, am Ende waren wie berichtet nicht weniger als 424 Fälle auf dem Chip gebannt. Hunderte von Autofahrern, die die Abstandsregeln nicht beherrschen. Wer Glück hatte, kommt mit einer empfindlichen Geldstrafe davon, wer es auf die Spitze trieb, geht die nächsten vier Wochen zu Fuß, vielleicht auch die nächsten zwei Monate. Einzelfälle sind es nicht.

„Zu geringer Abstand bleibt eine der Hauptursachen bei den Unfällen“, begründet Helge Cassens von der Polizei Verden die Maßnahmen. Vergangenes Jahr sogar insgesamt die dritthäufigste und bei den vom Fahrer hervorgerufenen Unfällen die zweithäufigste. Nur über die Fahrbahn laufendes Wild und die Parkplatzrempler kamen zu mehr Strichen in der Statistik. Und mehr noch: „Das größte Unfallrisiko besteht im nicht angepassten Fahrverhalten. Neun von zehn Zwischenfällen dieser Art gehen auf das Konto von zu geringem Abstand.“

Dabei fällt die Faustregel zur Eigenkontrolle für Autofahrern relativ einfach aus. „Der halbe Tachostand in Metern.“ Heißt also, bei Tempo 160 gelten 80 Meter zum Vordermann als sozusagen sicher, als safe. Ausrichten können sich Fahrzeuglenker an den Leitpfählen am Fahrbahnrand. „Sie stehen 50 Meter auseinander, das hilft bei der Orientierung und Einordnung.“

Die Realität sieht anders aus. Nicht selten, dass sich Autofahrer von der Länge der Lastwagen neben ihnen auf dem Hauptfahrstreifen leiten lassen. Ein fataler Fehler. Ein Sattelzug misst bis zu 16 Meter von der Motorhaube bis zum Rücklicht. „Wer mit solchen Abständen bei Geschwindigkeiten von 160 Stundenkilometern unterwegs ist, zahlt 320 Euro Bußgeld, kassiert zwei Punkte in Flensburg und gibt den Führerschein zwei Monate ab“, so Cassens.

Und eines könne er auch gleich sagen, so der Pressesprecher der Polizei: Die beliebteste Ausrede zählt nicht. Jene nämlich, wonach der ertappte Autofahrer vorgibt, es sei gerade ein Fahrzeug vom Hauptfahrstreifen vor ihm in die Überholspur gewechselt, der Abstand sei nur vorübergehend sehr gering gewesen, er sei außerdem vor allem nicht durch ihn, durch den beschuldigten Autofahrer verursacht. „Nein“, sagt Cassens, „die Bußgeldverfahren müssen gerichtsfest verlaufen. Deshalb läuft ein Video mit. Bei der anschließenden Kontrolle kommen alle Autofahrer davon, die etwa von einem einscherenden Wagen beeinträchtigt wurden.“

Gelernt haben die Fahrzeuglenker offenbar nicht. Die Fallzahlen schießen in unerwartete Höhen empor. Im vergangenen Jahr stellte die Autobahnpolizei 5314 Verstöße dieser Art fest, im Jahr davor waren es 5341. Im Zehn-Jahres-Vergleich trat lediglich 2019 ein noch häufigeres Fehlverhalten zu Tage. Da waren es nach Polizei-Angaben 6028 Verfahren. Und die Konsequenzen fallen empfindlich aus. „Wir haben in den vergangenen beiden Jahren jeweils Bußgeldbescheide in Höhe von mehr als einer halben Million Euro verschickt“, sagt Christian Groth aus dem Verdener Kreishaus. Die Zahl der Fahrverbote rangierte in jedem der beiden zurückliegenden Jahre oberhalb der Marke von 600, einem Rekordniveau.

Und wahrscheinlich wären es noch mehr, müsse nicht bei der Auswertung jedes Einzelfalles ein zeitraubendes Prozedere absolviert werden. „Im Zweifel nehmen wir alles raus. Aber das bedarf jedes Mal einer besonderen Prüfung“, so Cassens. Drei Messstellen haben sich kreisweit etabliert. Eine liegt auf der A1, zwei weitere auf der A27 bei Langwedel. An zwei der drei Messstellen können beide Richtungsfahrbahnen kontrolliert werden.