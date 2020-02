54,84 Tonnen Papier gesammelt

Verden-Scharnhorst – Auf der Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr Scharnhorst blickte Jugendfeuerwehrwart Christian Müller auf ein abwechslungsreiches Jahr zurück. Die Mitglieder absolvierten 57 Dienste, die sich in die feuerwehrtechnische Ausbildung, das Üben für Wettbewerbe, Altpapiersammlungen und andere Veranstaltungen, wie das Begleiten von Laternenumzügen, aufteilten. Bei sechs Altpapiersammlungen trugen die Jugendlichen insgesamt 54,84 Tonnen Material zusammen, so die Pressenotiz.

Einige Mitglieder stellten ihr Wissen bei der Jugendflammen- und Leistungsspangenabnahme unter Beweis. Sieben Jugendliche bestanden die Jugendflamme 1 und einer die Leistungsspange.

Als Höhepunkt blieb das 50-jährige Jubiläum in Erinnerung, bei dem ein Festkommers veranstaltet und das Spiel ohne Grenzen auf Kreisebene in Scharnhorst ausgerichtet wurde. Allgemein sei es ein sehr erfolgreiches Jahr für die Nachwuchsbrandschützer, so Müller. Bei den Wettbewerben auf Stadt- und Kreisebene sprangen ein zweiter und sechster Platz heraus. Beim Spiel ohne Grenzen erreichten die Scharnhorster Platz sieben.

Mit Lara Beckmann wurde ein Mitglied aus der eigenen Kinderfeuerwehr übernommen. Als Jugendfeuerwehrmitglied des Jahres wurde Hannah Heins mit 55 von 57 Diensten ausgezeichnet. Tim Schaefer erreichte 50 und Jannes Heins 47 Dienste.