51 000 Euro für So One

Das Spitzenfohlen So One von So Unique/Diamond Hit, wurde für 51 000 Euro verkauft. Foto: hannoveraNER VERBAND

Verden – Gleich das erste Fohlen der Verdener Online-Auktion des Hannoveraner Verbandes brachte den Spitzenpreis von 51 000 Euro für das am 28. März 2020 geborene Hengstfohlen So One. Den Zuschlag bekam eine Käuferin aus den USA. Die 22 angebotenen Fohlen erzielten einen Durchschnittspreis von 10 364 Euro.

Der So Unique/Diamond Hit-Sohn So One (Züchter und Aussteller Willem Klausing GbR, Diepholz, Aussteller A. Hartley, Moskau/RUS) kommt aus allerbestem Mutterstamm. Erfolgreiche Hengste, prämierte Stuten und zahlreiche Dressur- und Springpferde gehen auf die Stammstute Pension zurück. Mit sehr guten Genen und einem beeindruckenden Bewegungsablauf ausgestattet, bleibt das Hengstfohlen in Deutschland. Es wird bei Eva Möller aufwachsen, die mit Vater So Unique Bundeschampionat und Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde gewonnen hat.

Schon das übernächste Fohlen erzielte einen weiteren Toppreis. Viva Las Vegas von Viva Gold/Foundation (Züchter und Aussteller Reinhard Baumgartner, Kamern) war einem Aufzüchter aus Bayern 20 500 Euro wert. Das am 1. Januar 2020 geborene Hengstfohlen ist bereits das dritte, das die Stute Formidable zu einem beachtlichen Verkaufspreis über die Verdener Auktion geschickt hat. Ein Springpferdepedigree der Extraklasse bot der Big Star/Diacontinus-Sohn Blue Star (Züchter u. Aussteller Eggerk Groenewold, Weener). Das wussten auch bayerische Käufer zu schätzen. Sie investierten 14 000 Euro in den Braunen, der in Ostfriesland auf die Welt gekommen ist. Der Kreis Verden war durch zwei Hengstfohlen vertreten, die beide in Deutschland bleiben. Die Zuchtgemeinschaft Osmers (Oyten) erhielt für das am 24. März geborene Hengstfohlen Benito von Benicio/Quaterhall 6 000 Euro und Harm Janssen (Rieda) für das am 7. März geborene Hengstfohlen Damian von Despacito/Benidetto 5500 Euro. Nach einer kurzen Unterbrechung wegen technischer Probleme startete die erste Verdener Online-Auktion in eine spannende Schlussphase. Wer dieses Mal noch nicht zum Zuge gekommen ist, braucht nicht lange zu warten. Vom 3. bis 6. Juni hält der Hannoveraner Verband ein weiteres interessantes und qualitätvolles Angebot des Jahrgangs 2020 bereit.

Im Online-Auktionsreigen folgen weitere Fohlen-Auktionen vom 10. bis 13. Juni und vom 1. bis 4. Juli. Am 30. Mai warten rund 90 talentierte Reitpferde für jeden Anspruch online auf neue Besitzer. Diese Talente können ab dem 18. Mai in der Ausbildungs- und Absatzzentrale in Verden persönlich in Augenschein genommen werden. Per Mausklick kann man sich am Sonnabend, 30. Mai, sein Traumpferd sichern. jho