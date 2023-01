Achimer Weserhang holt Verdener Burgberg ein

+ © Kracke Nur noch im nördlichen Landkreis gestiegen: Die Baulandrichtwerte des Gutachterausschusses. © Kracke

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Heinrich Kracke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Baulandpreise im Landkreis Verden sind kaum noch gestiegen, aber das Interesse bei Häuslebauern ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen.

Verden/Achim – Völlig zusammengebrochen ist er noch nicht, der Immobilienmarkt im Landkreis Verden. Aber was sich im vergangenen Sommer wie berichtet ankündigte, das setzte sich im Rest des vergangenen Jahres fort. „Wir verzeichnen eine deutliche Beruhigung“, sagt Gerd Ruzyzka-Schwob vom Gutachterausschuss des Katasteramtes. In Sachen Bauland zum Beispiel. Nur noch sporadisch haben sich angehende Häuslebauer bedient, um satte 40 Prozent ist die Anzahl der Kaufverträge gesunken, aber das Erstaunlichste: Die Preise sind im Schnitt sogar noch weiter gestiegen. Und die beiden Städte des Landkreises Verden liegen wieder gleichauf. Das gab der Gutachterausschuss am Mittwoch auf einer Pressekonferenz bekannt. Während der Burgberg in Verden weiterhin auf 450 Euro pro Quadratmeter taxiert ist, legte die Hanglage an der Weser in Achim leicht zu und wird nun bei den Richtwerten ebenfalls mit 450 Euro angegeben.

Gab es beim Bauland in den vergangenen zehn Jahren nur eine Richtung, alles wird teurer, so beginnt sich dieser Markt aktuell zu spalten. Flächen für den Geschosswohnungsbau, für Mehrfamilienhäuser haben nichts an Zugkraft verloren. „Die Mieten sind weiter gestiegen, die Nachfrage ist angesichts hoher Zuzugsquoten da, der Wohnungsmarkt ist ausgelastet – vor diesem Hintergrund entscheiden sich weiterhin Anleger für Investitionen in neuen Wohnraum“, so Ruzyzka-Schwob. „Diese Tendenz hat sich durchaus sogar verstärkt.“

Anders die Entwicklung beim Grund und Boden für Häuslebauer. Bis zum vergangenen März, mit einigem Verzug vielleicht auch noch im April und Mai, bis zum Frühsommer also wurde gekauft, was der Markt hergab. „In diesem Zeitraum setzte sich der Trend der vergangenen Jahre fort“, so Ruzyzka-Schwob. „Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und den daraus resultierenden Unsicherheiten begann die Trendwende. Verstärkt wurde sie noch durch den Anstieg der Hypothekenzinsen.“ Häufig unterschrieben angehende Bauherren Verträge mit einem Gesamtvolumen von einer halben Million Euro, und da können sich Zinsen, die sich vervierfacht haben, katastrophal auf die geplante Finanzierung auswirken.

Und schon setzte eine gegenteilige Entwicklung ein. „Wir verzeichnen erste Rückgaben von Baugrundstücken“, sagt Volker Röge aus der Verdener Geschäftsstelle des Gutachterausschusses. Die große Frage nun: Werden die Quadratmeterpreise sogar fallen? „Dafür gibt es noch keine Anzeichen“, so Röge. Vermarkter von Bauland haben die Flächen bezahlt, sie haben die Kosten für Straßen und andere Infrastruktur berappt, sie können, so das Ergebnis der Diskussion im Gutachterausschuss, sie können länger durchhalten. „Aktuell wird nichts unter Preis angeboten“, so Röge, „diese Taktik wird schon deshalb möglichst lange verfolgt, weil ja schon der Großteil der Baugebiete verkauft ist, und Bauherren wären ziemlich verärgert, müssten sie feststellen, ihr Nachbar kommt günstiger davon.“

Einher geht die Entwicklung mit einem deutlich gesunkenen Angebot. „Die meisten Baugebiete sind gefüllt, wir verzeichnen häufig nur noch Lückenbebauung“, so Ruzyzka-Schwob. Das Beispiel Kirchlinteln. Im Jahr 2021 schoss die Gemeinde mit 40 verkauften Grundstücken noch den Vogel ab, vergangenes Jahr waren es deren nur noch acht. Die meisten Bauplätze wurden in der Stadt Verden verkauft, allerdings kamen hier auch nur 15 zusammen, gut die Hälfte des Vorjahresergebnisses.

Wegen des geringen Umsatzes hat der Gutachterausschuss bereits die Taktik gewechselt. „Wir gehen oftmals nicht mehr nach den Quadratmeterpreisen aus Kaufverträgen, wir ermitteln sogenannte Richtwerte“, so Röge. Eine Größe allerdings, die auch ihre Tücken hat. Den niedrigsten Richtwert kreisweit verzeichnet mit 28 Euro die Ortschaft Stemmen. „Dass dort zu diesem Preis allerdings tatsächlich eine Scholle angeboten wird, wäre reiner Zufall. Dabei kann es sich allenfalls um eine Baulücke handeln.“ Hintergrund: „Die Erschließungskosten allein liegen in kleinen Orten oftmals über dem Richtwert.“

Erstmals entwickeln sich die Richtwerte wieder höchst unterschiedlich im Landkreis. Während im Bremer Umland mit Achim, Oyten, Teilen Langwedels und Ottersbergs sowie Riede der Preisindex gestiegen ist, um satte 15 Prozent legte er zu, weist die Indexkurve für den restlichen Landkreis nach langen Jahren wieder einen Knick auf. „Hier verzeichnen wir ein Minus von fünf Prozent“, so Ruzyzka-Schwob.

Gleichzeitig liegen erste Trendmeldungen für die Zukunft vor. Der Vorsitzende des Gutachterausschusses: „Wir erwarten für die nächsten Jahre weiter eine gewisse Beruhigung, anschließend werden die Preise wieder steigen. Werte wie noch im Jahr 2010 dürften nicht zurückkehren.“

Von Heinrich Kracke