Verdener Nordbrücke: Lückenschluss mit 40 Metern Stahl

Von: Markus Wienken

40 Tonnen Stahl hängen in der Luft, schließen die Lücke der Nordbrücke über die Alte Aller. © Markus Wienken

40 Meter Stahl, ein weiteres Puzzleteil macht die neue Nordbrücke über die Alte Aller komplett...aber der Bypass am Kreisel bleibt noch dicht....

Verden – Zweimal 50 Tonnen Stahl am Haken, jeweils 40 Meter lang, die da per Kran punktgenau einschweben. „Lückenschluss über die Alte Aller“, nennt Projektleiter Stephan Kaack das, was sich in schwindelerregender Höhe abspielt. Die neue Nordbrücke ist um ein Puzzlestück reicher, damit fast komplett.

Was für den Zuschauer spielerisch wirkt, war von langer Hand geplant. In den frühen Morgenstunden kam der Stahl mit einem Spezialtransporter aus dem Werk im thüringischen Nordhausen nach Verden ans Ufer der Aller, wurde auf Hönischer Seite geparkt. Die insgesamt 100 Tonnen genau in die Lücke zwischen die Brückenpfeiler zu setzen, es war ein spannendes Spiel zwischen Kranführer und „Bodenpersonal“, das per Seil und Boot die tonnenschwere Last dirigierte. Knapp zwei Stunden, dann war die grobe Arbeit erledigt. Schrauben drehen und Nähte ziehen, dafür waren nachfolgend Schlosser und Schweißer zuständig.

Der Gigant aus Stahl und Beton zwischen den Ufern wächst damit noch ein Stück zusammen. Für die Planer fast schon ein bisschen Routine. „Aber beruhigend, wenn der Stahl denn liegt“, so der Projektleiter. Und irgendwie auch ein bisschen besonders, weil ein Ende absehbar ist. „Richtfest“, so der Plan, könnte Mitte Juni gefeiert werden. Der Stahl für die letzte Etappe ist im Nordhausener Werk in Arbeit, soll die verblieben Lücke, fast 40 Meter breit, über den Hauptarm Aller in Richtung Verdener Ufer schließen. Kaack ist optimistisch, dass die Träger in zwei Wochen liegen. Damit wäre das Tragwerk, die Stahlkonstruktion, auf ihrer gesamten Länge zwischen Verden und Hönisch komplett.

Vor dem Nordertor in Verden bleibt‘s weiter eng

Vor dem Nordertor in Verden: Der Bypass Richtung Brücke bleibt geschlossen. Autos, die Richtung Hönisch wollen, müssen durch den Kreisel. © Wienken

Auf die Stahlkonstruktion der Verdener Nordbrücke muss noch Beton

Bis der Verkehr rollt, dauert es allerdings noch. Beton fließt in den kommenden Monaten auf die Konstruktion. Das wird eine Zeit, etwas mehr als ein Jahr, brauchen, ehe das erste Fahrzeug „rübermachen“ darf. An beiden Enden der Brücke wird dafür zeitgleich an den Anschlüssen der Brückenköpfe gearbeitet.

Vor dem alten Bauwerk, wo der Nordertorkreisel sich zur Brücke öffnet, reiht sich Auto an Auto. Tempo 30, mehr geht nicht, um alle Fahrzeuge unfallfrei durch das Nadelöhr zu kriegen. Die Fahrbahnen, je nach Platz, sind nur noch zwischen 2,50 bis drei Meter breit. Sonst sind es 3,50 Meter. Da, wo früher Rad- und Fußweg lagen, rollen Autos. Zeitweilig geht allerdings nichts, weil der sogenannte Bypass im Herzen des Nordertors gesperrt ist, aus Verden von der Bremer Straße der Verkehr nur einspurig in den Nordertorkreisel fährt. Wer Pech hat, steht zudem vor der roten Ampel und muss sich, endlich im Kreisel, hinten anschließen, um auf die Brücke zu kommen. Das kann durchaus dauern und für sich begegnende Lkw schon mal eng werden. „Ursprünglich wollten wir den Bypass noch vor der Domweih wieder öffnen, jetzt wird es aber in Absprache mit der Straßenbaubehörde wohl erst Ende Juni klappen“, sagt Kaack. Autofahrer brauchen also weiter Geduld.

Gebuddelt und Sand angefahren wird derweil zu beiden Seiten der alten Brücke, wächst am Verdener und am Hönischer Ufer der neue Damm auf das Niveau des bestehenden Bauwerks. Die mächtigen Rohre der Versorgungsleitung liegen in der Erde, oben drüber wird planiert und gerüttelt.

Zum Oktober 2024 sollen nach den Plänen der Straßenbaubehörde die Fahrbahn inklusive Deckschicht auf der gesamten Brücke liegen. „Bleibt der Winter mild, das Hochwasser aus, sollte es mit dem Zeitplan klappen“, sagt Kaack. Festlegen will er sich aber nicht. Insgesamt 34 Millionen Euro werden bis dahin dann verbaut sein, so die Kalkulation. Aber auch da liegt die Schlussrechnung noch nicht vor.