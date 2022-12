Rotary spendet 3100 Euro an Verdener Tafel

Spende für guten Zweck zum Weihnachtsfest (v.l): Rotary Präsident Lutz G. Sudergat, Vorsitzender des Rotary-Fördervereins, Dr. Gerrit Ermel, Liane Schulz und Daniel Bloch von der Verdener Tafel . © menzel

Die Mistelaktion des Verdener Rotary Clubs war ein voller Erfolg. Auch aus der Sicht Verdener Tafel.

Verden – Das Engagement hat sich gelohnt: 3100 Euro klingelten nach der Mistelaktion der Verdener Rotarier in der Kasse. Freuen darf sich darüber insbesondere die Verdener Tafel, schreiben die Rotarier in einer Pressemitteilung.

„Misteln für den guten Zweck!“ Wer am Charity-Samstag in der Fußgängerzone unterwegs war, bekam am Stand der Rotarier in der Fußgängerzone Misteln angeboten. Gegen eine Spende fanden rund 300 Sträuße, die Angehörige des französischen Partnerclubs der Verdener Rotarier in Flers in der Normandie wenige Tage zuvor eigenhändig geschnitten und auf einem Anhänger nach Verden transportiert hatten, reißenden Absatz. Bis zum späten Nachmittag waren alle Sträuße verteilt. Denn ein Mistelzweig zu Weihnachten bringt Glück und dient natürlich als Schutzbringer der Liebenden. Der Erlös ist großartig und leistet wertvolle Unterstützung: Liane Schulz, erste Vorsitzende, und Daniel Bloch von der Verdener Tafel, erhielten vom Vorsitzenden des Rotary Fördervereins, Dr. Gerrit Ermel, Präsident Lutz G. Sudergat und Pressesprecher Jürgen Menzel einen Scheck in Höhe von 3100 Euro überreicht. Die Freude bei den Tafel-Vertreterinnen und Vertretern war riesig. Mit dem Geld soll der gewachsene Bedarf an Lebensmitteln und Equipment gedeckt werden, um die in den letzten Wochen und Monaten sprunghaft angestiegenen Besucherzahlen der Tafel bedienen zu können. Im Schnitt profitieren von Montag bis Freitag täglich bis zu 50 Bedürftige von den „nicht mehr benötigten, aber noch genießbaren Lebensmitten“, wie es die Satzung des Tafel Vereins vorsieht. Alle rund 60 aktiven Mitglieder arbeiten ehrenamtlich und unentgeltlich. Anfallende Kosten werden ausschließlich durch Spenden gedeckt. „Es ist wirklich beeindruckend, was die sämtlich ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer jeden Tag leisten. Ihnen gebührt großer Respekt. Vielen Dank an alle Spenderinnen und Spender, die das möglich gemacht haben“, so Rotary Präsident Lutz G. Sudergat.