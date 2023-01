300 Schulranzen für Bedürftige im Kreis Verden benötigt

+ © Kracke Klaus Schwarze (l.) und Jeanette Atherton übergaben den Erlös aus der Christbaum-Versteigerung an Oliver Wolf, Vorsitzender der Hafensänger und Puffmusiker. © Kracke

Hafensänger und Puffmusiker brauchen wieder 40 000 Euro. Erste Spenden laufen in Verden ein.

Verden – Im vergangenen Jahr hat die Spenden-Initiative bemerkenswerte Dimensionen erreicht. Mehr als 300 Schulranzen und Schulrucksäcke vergaben die Hafensänger und Puffmusiker an finanziell schwächer gestellte Familien im Landkreis Verden. Jetzt geht die Aktion auch fürs kommende Schuljahr an den Start. Der Verein Veranstaltungen für Verden, Ausrichter des Weihnachtsmarktes an der Allermündung, gehörte zu den ersten, die die Initiative unterstützten. Aber es werden weitere Spendengelder benötigt.

Und da ist noch viel Luft nach oben. „40 000 Euro hat die Schulranzen-Aktion im vergangenen Jahr gekostet. Wäre schön, kämen wir auch jetzt wieder in den Bereich einer solchen Summe“, sagt Oliver Wolf, Vorsitzender der Hafensänger. Mit den 231 Euro von der Christbaum-Versteigerung in Verden ist ein Anfang gemacht. Kassenwart Klaus Schwarze und die für das Veranstaltungsprogramm zuständige Jeanette Atherton übergaben einen gut gefüllten Filz-Christbaum. Nächste Spenden trudelten ebenfalls schon ein. „Zum Beispiel von einem 60. Geburtstag. Der Jubilar verzichtete auf Geschenke, er bat um Beträge für die gute Sache“, sagt Wolf, „runde 800 Euro sind zusammengekommen.“ Zur Nachahmung empfohlen.

Um Schulranzen für Bedürftige nicht etwa nur nach dem Gießkannenprinzip zu ermöglichen, gehen die Hafensänger systematisch vor. In Frage kommen Jungen und Mädchen, die in die Schule kommen, und dann wieder beim Wechsel auf die weiterführende Schule in der fünften Klasse. „Wir schreiben deshalb alle Kindergärten und Grundschulen kreisweit an.“ Bis zum 15. März ist Zeit zum Antworten.

Erworben werden hochwertige Markenranzen, die im Handel schon mal 250 Euro kosten können. Durch Großbestellungen bei den Herstellern kommen die Hafensänger deutlich günstiger davon. Kostenlos werden die Exemplare aber nicht abgegeben. „Ist dafür ein Preis zu zahlen, dann ist die Wertschätzung eine andere“, so Wolf. Zehn Euro sind zu berappen, vorausgesetzt der Empfänger kann eine Bedürftigkeit nachweisen, er bezieht also Wohngeld, Bürgergeld oder auch Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket.

Bei der Christbaum-Versteigerung in Verden waren es wie berichtet Kleinstbeträge, die sich später zu einem Sümmchen auftürmten. Mal hier fünf Euro, mal dort auch nur einer, und schon durfte der Bieter eine der Nordmanntannen abtransportieren. „Die Versteigerung ist inzwischen als Spendenaktion akzeptiert“, sagt Schwarze. Einige Passanten schoben einen Zehner in die Sammeldose, selbst wenn sie kein Grün davontrugen. Der Verein spendet an unterschiedliche Einrichtungen, in den Vorjahren ans Frauenhaus. kra