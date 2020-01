30-facher Rat für Mädchen und Frauen

Ein breit gefächertes Programm hat die Frauenberatung Verden auch in diesem Jahr zu bieten. Die Angebote beinhalten annähernd 30 Veranstaltungen und Vorträge zu verschiedenen Themen. „Highlights“ sind unter anderem fachlich fokussierte Workshops, Gruppen- angebote und Lesungen.

VON CHRISTEL NIEMANN

Verden – Außerdem gehören Veranstaltungen mit Unterhaltungswert dazu, mithilfe derer das Team der Frauenberatung bei Frauen und Mädchen Berührungsängste abbauen und ein breiteres Publikum erreichen möchte.

Frauen helfen Frauen ist das Konzept der seit über 25 Jahren in Verden, Grüne Straße 31, ansässigen Frauenberatung. Vier Fachfrauen mit unterschiedlichen Ausbildungen und Beratungsschwerpunkten bilden das Team. Sie arbeiten auf Grundlage lösungsorientierter Ansätze unter Berücksichtigung der spezifisch weiblichen Lebenszusammenhänge. Sie setzen sich gegen gesellschaftliche Benachteiligung von Frauen und gegen jede Art von Gewalt an Mädchen, Frauen und Kindern ein.

Gemäß dieser Ziele haben Regine Baalk, Klara Landwehr, Friederike Geißler und Anni Noack das Jahresprogramm zusammengestellt und die Höhepunkte gestern beim Pressegespräch vorgestellt. Schwerpunkt der Veranstaltungen, die teils in Kooperation mit der KVHS Verden, der Stiftung Leben & Umwelt, der Heinrich-Böll-Stiftung Niedersachsen und weiteren Partnern durchgeführt werden, ist immer die Stärkung der seelischen und körperlichen Gesundheit von Mädchen und Frauen.

Los geht’s am Freitag, 7. Februar, um 20 Uhr, im historischen Verdener Rathaus mit einer Lesung aus „Das Politische ist persönlich – Tagebuch einer Abtreibungsärztin“ und anschließender Gelegenheit zum Gespräch mit der Ärztin und Autorin Kristina Hänel. Die inzwischen weithin bekannte Medizinerin berät und hilft Frauen ohne Rücksicht auf persönliche Konsequenzen in existenziellen Notlagen, wenn Kollegen sich lieber raushalten. Dafür wurde sie bereits verurteilt und ist zu einer öffentlichen Person avanciert. Im Monat darauf findet ein bereits traditioneller Termin statt: Schwangere und werdende Eltern sind zum Infoabend „Selbstsicher in der Schwangerschaft“ in die Frauenberatung eingeladen. Weiter geht es mit einem mehrteiligen Gruppenangebot für Frauen nach Trennung und Scheidung, das erstmals am Montag, 20. April, um 19.30 Uhr, in der Frauenberatung startet. Geißler: „Es werden vier moderierte Abende angeboten. Danach soll die Gruppe als offene Selbsthilfegruppe weiter bestehen.“ Ab Donnerstag, 30. April, gibt es ein nächstes Gruppenangebot bei „Kraft schöpfen durch Farben“.

Gleich zwei besondere Veranstaltungen bietet der Mai: Am Mittwoch, 6. Mai, gibt es eine Fachveranstaltung zum Thema „Heilsamer Umgang mit Angst und Panik“ und am Sonntag, 17. Mai, dem Internationalen Tag gegen Homophobie, eine musikalisch von Joel Besmehn begleitete Lesung. Dr. Beate Kasper trägt Auszüge aus den Gefängnisbriefen von Rosa Luxenburg an ihre Freundin Luise Kautsy vor und Christiane Claßen vom Frauenzentrum Laatzen wird aus dem Briefwechsel von Hannah Arendt und Hilde Fränkel lesen. Um natürliche Familienplanung dreht sich der Workshop „Natürliche Familienplanung – ein Schnupperangebot“, wo Interessierten laut Landwehr die der Methode zugrunde gelegten Körpervorgänge und deren Nutzungsmöglichkeiten erörtert bekommen. Um ein gesundheitlich hochaktuelles Thema geht es im September im Vortrag und im Gespräch „Endometriose verstehen – Bewältigungsstrategien kennenlernen“. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der Endometriose-Vereinigung Deutschland statt, die auch die Referentin stellt. „Eltern sein – Behindert werden“ so der Titel einer dreiteiligen inklusiven Veranstaltungsreihe von Frauenberatung und Teilhabeberatung Aller-Weser-Wümme, kurz EUTB, die am Donnerstag, 29. Oktober, in den Räumen der Frauenberatung beginnt. „Wir hoffen, damit zugleich ein Netzwerk anzustoßen“, so Geißler.

Auch leichte Themen sind geplant. Das Table Quiz etwa zum Thema Frauen, Frauengesundheit und mehr am Freitag, 2. Oktober, oder die Lesung mit Gespräch über Max Liebermanns Handschrift in seinem Garten der Lebensformbewegung am Freitag, 20. November. Baalk: „In der Frauenberatung stehen Schwangeren- und Gewaltberatung im Vordergrund. Aber Veranstaltungen wie diese oder die Kunstausstellungen tragen dazu bei, etwas Leichtigkeit in unsere Räumlichkeiten zu bringen.“

Abschließend weisen die Mitarbeiterinnen noch darauf hin, dass das Angebot der Frauenberatung um eine Mädchensprechstunde erweitert wurde. Die findet immer dienstags, von 14 bis 17 Uhr, ohne vorherige Anmeldung statt. Das Jahresprogramm liegt in öffentlich zugänglichen Einrichtungen aus und ist außerdem im Internet über die Homepage www.frauenberatung-verden.de abrufbar.