26 würden gerne Tischler werden

Von: Heinrich Kracke

Teilen

Haben bereits im Frühjahr zueinander gefunden: Peter Brümmer (l.) und die neuen Auszubildenden Eric Vogelsang (r.) und Tammo Düsterhöft (2.v.r.) an der Formatkreissäge. © Kracke

Viele junge Leute suchen im Kreis Verden noch einen Ausbildungsplatz. Andererseits sind auch noch über 400 Lehrstellen offen.

Verden/Achim – Der erste Weg ins Berufsleben führte sie zur Formatkreissäge. „Normalerweise sind Auszubildende in ihrer Anfangszeit auf unseren Baustellen unterwegs“, sagt Tischlermeister Peter Brümmer. Gut möglich aber, das es für Eric Vogelsang und Tammo Düsterhöft anders kommt. „In der Werkstatt ist aktuell viel zu tun“, so der Firmeninhaber aus Rieda. Einstellen konnten sich beide Seiten schon länger aufeinander. „Mit den Auszubildenden sind wir schon im Frühjahr übereingekommen.“ Eine gute Tradition setzt das Unternehmen damit fort. „In den zurückliegenden anderthalb Jahrzehnten haben an die 30 Lehrlinge bei uns angefangen“, so Brümmer. „Elf arbeiten noch für uns.“

Und so richtig Schwierigkeiten, überhaupt die Stellen besetzen zu können, habe er eigentlich nie gehabt, obwohl es weniger geworden seien. Die Tischler sind kein Einzelfall. Ganz allmählich finden handwerkliche Berufe offenbar ihren Weg zurück in die Herzen der Schulabgänger. Während beispielsweise 26 junge Leute aus dem Raum zwischen Ottersberg und Dörverden, mehr als zwei Dutzend Schulabgänger mit dem Faible für die elegante Holzbearbeitung, während sie noch auf der Suche sind nach einem Betrieb, der sie aufnimmt und ausbildet, ist das Interesse am Auto sogar in noch größere Höhen gestiegen. 36 Bewerber warten aktuellen Zahlen der Arbeitsagentur zufolge im Kreis Verden noch auf ihre Chance, darunter drei weibliche.

Andererseits bleibt die Azubi-Suche in den Betrieben angespannt. 444 Stellen sind kreisweit noch unbesetzt. Allerdings entwickelt sich die Zahl der freien Ausbildungsplätze erstmals wieder nach unten. 923 sogenannte Berufsausbildungsstellen waren der Verdener Agentur bis Ende Juni gemeldet, der niedrigste Stand seit sechs Jahren. Gestiegen sind sie bis ins Vorjahr mit einem Höchststand von 1054 im vergangenen Jahr.

Allerdings basiert dieser erstmals abflauende Trend nicht nur auf Zufällen. „Die Betriebe konnten endlich wieder aktiv Maßnahmen zur Nachwuchs-Gewinnung ergreifen“, sagt Daniel Bestvater von der Arbeitsagentur. Erstmals nach der Corona-Pause, in der vieles auf der Strecke blieb. „Direkt-Kontakte zwischen Bewerbern und Firmen-Vertreter waren kaum möglich, viele junge Leute beklagten, sie hätten kaum Entscheidungshilfen bekommen. Und eine ganze Reihe entschied sich deshalb zunächst für einen Weg an weiterführenden Schulen.“

Das Interesse an Abschlüssen in pädagogischen Einrichtungen sei zwar nicht unbedingt erlahmt, allerdings sei in diesem Jahr ein deutlich größeres Engagement zum Zusammenfinden beider Seiten zu erkennen. „Das Speeddating mit der IHK zum Beispiel. Daran haben 30 Betriebe teilgenommen. An Schulen fanden kleine Messen statt, an der OBS in Langwedel etwa ging ein kleiner Berufsparcours über die Bühne, am Verdener Campus haben Kreisverwaltung und Schule eine gemeinsame große Ausbildungs-Initiative gestartet“, sagt Bestvater. „Das alles ist selbstverständlich nicht ohne Wirkung geblieben.“

Auch die Betriebe bewegen sich. „Lehrjahre sind keine Herrenjahre“, hieß es früher noch, wenn mal wieder karger Lohn, ungerechte Chefs oder harte Arbeit zur Debatte standen. Zwar sind Ausbildungen immer noch keine Herrenjahre, aber die Unternehmen agieren einfallsreicher. Rücksicht genommen wird etwa auf das veränderte Freizeitverhalten. „Eine Vier-Tage-Woche ist kein Tabu-Thema mehr“, sagt Bestvater. Und auch sonstige Annehmlichkeiten können sich sehen lassen. „Erste Betriebe stellen ihren jungen Leuten beispielsweise ein Azubi-Car unter anderem für die Fahrten zur Berufsschule zur Verfügung.“

Zuweilen aber reicht auch das nicht. In der Branche mit den meisten freien Stellen zum Beispiel, bei den Verkäufern. „Interessenten stellen sich beispielsweise vor, Handys zu verkaufen oder Computer, schließen aber eine Ausbildung beim Lebensmittel-Discounter aus“, so Bestvater. Eine Lage, auf die die Berufsberater der Agentur inzwischen vorbereitet seien. „Den angehenden Azubis schlagen sie dann vor, überhaupt erstmal eine Ausbildung zum Verkäufer zu absolvieren. Vielleicht gefällt es ihnen ja, und sollte das nicht der Fall sein, könnten sie irgendwann wechseln. Wichtig eben nur: Erstmal die Ausbildung.“