Mit 2,24 Promille in einen Vorgarten

In der Straße Dovemühlen in Scharnhorst war dieses Auto von der Fahrbahn abgekommen, gegen eine Mauer gefahren und in einem Vorgarten liegen geblieben. - Foto: Feuerwehr/Voigt

Verden - Eine unruhige Nacht hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Verden von Samstag auf Sonntag. Neben einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Scharnhorst mussten sie zu einem vermeintlichen Feuer im Stadtwald ausrücken, teilt die Feuerwehr mit.

In der Nacht zu gestern, gegen 0.10 Uhr, wachten die Anwohner in Dovemühlen durch einen lauten Krach auf. Ein Volvo war gegen eine Grundstücksmauer gefahren, hatte sich überschlagen und war auf dem Dach in einem Vorgarten liegen geblieben.

Da anfangs nicht bekannt war, ob die beiden Insassen des Autos eingeklemmt waren, wurde neben der Feuerwehr Scharnhorst auch die Feuerwehr Verden alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten sich die Männer, beide nur leicht verletzt, bereits aus eigener Kraft befreit. So beschränkte sich die Feuerwehr Scharnhorst auf das Ausleuchten und Sichern der Unfallstelle und unterstützte das angeforderte Abschleppunternehmen bei der Bergung des Fahrzeuges. Die Einsatzkräfte aus Verden konnten wieder einrücken.

Die Polizei indes führte bei dem Fahrer des Volvos einen Atemalkoholtest durch. Er, so teilten die Beamten mit, habe einen Wert von 2,24 Promille ergeben. Dem 20-jährigen Achimer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Um 3.13 Uhr wurde die Feuerwehr Verden zu einem weiteren Einsatz gerufen. Über eine Telefonzelle am Lönsweg war der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein Feuer in der Nähe der Stadtwaldfarm gemeldet worden. 20 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen rückten darauf in Richtung Stadtwald aus, konnten aber, trotz ausgiebiger Kontrollen, weder ein Feuer noch den Anrufer ausfindig machen. Nach rund 20 Minuten wurde der Einsatz abgebrochen und die Aktiven konnten wieder einrücken.