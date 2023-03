20 Foxhounds und eine Braut jagen durch den Verdener Stadtwald

Von: Harald Röttjer

Die 20 Foxhounds starke Niedersachsen-Meute folgte der Spur und die Jagdreiter folgten ihnen. © Harald Röttjer

Der Jagdherr freut sich über die hohe Resonanz bei der Reitjagd des Verdener Schleppjagd-Reitvereins. Besonders heraus stach aber Jagdreiterin Madeleine Wätjen, die ihren Junggesellinnen-Abschied feierte.

Verden – 64 Teilnehmer zählte das Feld bei der Reitjagd des Verdener Schleppjagd-Reitverein und die Zahl sorgte für einen sichtlich stolzen Jagdherrn: „„Wir freuen uns sehr darüber, dass soviel Aktive am Start waren“, zeigte sich Karl-Kristian Wallis glücklich. Die Jagd führte einmal mehr durch den Verdener Stadtwald. Da das Gelände der Niedersachsenhalle wegen der am Wochenende stattfindenden VER-Dinale nicht genutzt werden konnte, startete das Reiterfeld auf dem Gelände des Hannoveraner-Verbandes.

Untermalt von der Verdener Bläsergruppe

Neben den Reitern aus dem Umkreis waren auch Teilnehmer unter anderem aus Westfalen, Ostfriesland und dem Harz angereist, die von Wallis begrüßt wurden. Den Auftakt zur Jagd vollzogen als Schleppenleger Maja Brenner in Begleitung von Anja Cohrs, sie waren für die in mehreren Schleppen gelegte Anisspur zuständig. Dieser Spur folgte etwas später die 20 Foxhounds starke Niedersachsen-Meute mit dem Master Leonard von Schultzendorff und seiner Equipage. Zum Abschluss machten sich die Reiter auf den Weg, die in vier Feldern, die acht Kilometer umfassende Strecke absolvierten, hier hatte das springende Feld, mit dem Jagdherrn an der Spitze, 28 Hindernisse zu bewältigen. Das zweite Feld führte Katja Wille an, das Jugendfeld Caroline Wittboldt-Müller und das Nichtspringende Feld Niclas Kutzer. Untermalt wurde die Jagd von der Verdener Bläsergruppe bien aller unter der Leitung von Gerd Offer.

Abschließend galt der Dank von Wallis dem Hannoveraner Verband, der Stadt Verden, dem Jagdpächter und den Landeigentümern für deren besondere Unterstützung. Einmal mehr lobten die Teilnehmer den Jagdaufbau, die Organisation und die Streckenführung.

Mit Brautschleier an der Reitkappe: Madeleine Wätjen feiert Junggesellinnen-Abschied. © Harald Röttjer

Jagd und der Junggesellinnen-Abschied

Im Teilnehmerfeld stach besonders eine Gruppe von einheitlich gekleideten jungen Frauen heraus. Sie begleiteten die seit Jahren aktive Jagdreiterin Madeleine Wätjen, die auf diese besondere Weise ihren Junggesellinnen-Abschied feierte. Sie selbst war an einem kleinen Brautschleier zu erkennen, der an ihrer Reitkappe befestigt war.