Verdens hat 178 Hektar für die Sonne

Von: Katrin Preuß

Teilen

Noch lieber als auf freien Flächen würde der Stadtrat Photovoltaik auf Verdener Dächern und Parkplätzen sehen. Am Magic Park steht bereits eine solche Anlage. © Preuß

Der Verdener Stadtrat beschließt ein städtebauliches Entwicklungskonzept zur Errichtung von Freiflächen-Photovoltaik. Jetzt sind Eigentümer und Investoren gefragt.

Verden – Verden hat Potenzial. Auf jeden Fall, wenn es um den Bau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen geht. Acht geeignete Flächen, zwischen 8 und 74 Hektar groß, hatten Planer des Hamburger Büros Elbberg auf dem Gebiet der Stadt Verden ausgemacht. Drei von ihnen, zusammen schon rund 101 Hektar messend, gelegen nahe des Panzenbergs und der Ortschaft Scharnhorst, erachteten die Experten dabei als besonders geeignet.

Den Anstoß für die Potenzialstudie gaben die Ausbauziele der Bundesregierung zu erneuerbaren Energien und die Ziele des Niedersächsischen Klimaschutzgesetzes. Danach muss Verden circa 34 Hektar ausweisen für die Stromerzeugung mittels Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Dies bedarf der Steuerung.

Die Ergebnisse ihrer Studie bilden daher das städtebauliche Entwicklungskonzept der Stadt. So beschloss es der Rat einstimmig bei seiner Sitzung am Dienstag. „Ein Baurecht“, so verdeutlichte es Fachbereichsleiterin Birgit Koröde, „erwächst daraus nicht.“ Jedes Vorhaben bedarf eines eigenen Bauleitplanverfahrens.

Hier seien nun die Grundeigentümer und Investoren gefragt, beschrieb Bürgermeister Lutz Brockmann den nächsten Schritt. Diese müssten Interesse am Bau der Freiflächen-Anlagen bekunden.

Insgesamt sind es laut Studie sogar 178 Hektar Land in Verden, auf denen die Paneele aufgeständert werden könnten, ohne dass es zu Nutzungskonflikten kommen könnte. Weißflächen nennen sich diese Areale, die beispielsweise in keinem Schutzgebiet liegen, sondern dort, wo Landschaft durch Autobahn und Schienen, Freileitungen, Industrie oder Gewerbe vorbelastet ist. Die für die Landwirtschaftschaft weniger ertragreich sind, die ausreichend Abstand halten zu Siedlungen und für die nicht schon eine andere Nutzung vorgesehen ist.

Das Entwicklungskonzept bilde eine gute Grundlage für die weitere Planung, waren sich die Sprecher der Fraktionen einig. Dabei betonten Carsten Hauschild (SPD), Jens Richter (CDU), Rasmus Grobe (Grüne) und Henning Wittboldt-Müller (FDP), dass die Stadt bei der Nutzung von Sonnenenergie auch andere Flächen nicht aus dem Blick verlieren dürfe.

„Erstmal auf die Dächer und dann aufs Land“, gab Wittboldt-Müller als Devise aus. Hauschild und Richter richteten ihr Augenmerk überdies auf bereits versiegelte Flächen, vor allem auf Parkplätze. Diese auszulassen und stattdessen Grünflächen zu überbauen, das sei dem Bürger nicht zu vermitteln, so Hauschild.

Der Magic Park in Verden ist hier bereits einen Schritt weiter. Im Frühjahr des vergangenen Jahres ließ der Freizeitpark mittels Investor eine Photovoltaik-Anlage über mehrere Tausend Quadratmeter auf seinem Parkplatz aufständern, um günstigen Strom zur Verfügung zu haben und weiteren Preissteigerungen gelassen gegenüberstehen zu können.

Park-Geschäftsführer Bastian Lampe steht hinter dem Projekt. „Ich sehr gar keinen Nachteil“, sagt er auf Nachfrage, schränkt dann aber ein, dass unter den Paneelen das Gras nicht mehr wachse.

Besucher des Magic Parks wüssten es aber sehr zu schätzen, dass ihre Autos nun im Schatten stünden. Und die Frage „Photovoltaik oder Bäume?“ stelle sich für ihn nicht. „Mit geschickter Planung lässt sich beides realisieren.“

„Wir haben sogar Bäume gepflanzt“, berichtet Lampe. Dabei sei eben darauf geachtet worden, Arten mit geringerer Wuchshöhe zu wählen, damit diese nicht irgendwann die Anlage überschatten. Parkplätze mit Photovoltaik-Anlagen auszustatten, das steht auch für Bastian Lampe absolut im Fokus. Im Gegensatz zu landwirtschaftlichem Areal seien diese Flächen „sowieso verloren“.