135 Jahre Geschichte einer Herberge in Verden

Von: Ronald Klee

Teilen

Im Haus von Jann von Bremen nahm das seinen Anfang, was heute die Einrichtung in der Ritterstraße ausmacht. © Klee

Verden – Wer in Verden vom Johannisheim spricht, meint die Seniorenwohnanlage in der Ritterstraße. Das ist noch gar nicht so lange so. Mit dem Verkauf des Hauses St. Georg geht eine viel längere Geschichte zuende. Nicht die Senioreneinrichtung, sondern die Obdachlosenunterkunft in einem der ältesten Häuser Verdens stand vor 135 Jahren am Anfang der Entwicklung. Seit etwa 60 Jahren ist die Herberge zur Heimat nur die kleine Filiale des großen Betriebs, der sich um Senioren kümmert. Seit August ist sie im Besitz der Stadt und soll ihr Angebot für Nichtsesshafte ergänzen, bestätigte Andreas Schreiber im Rathaus.

Der ehemalige Hausleiter, Sascha Gacksch, weiß es aus langjähriger Erfahrung: „Immer weniger von den klassischen Nichtsesshaften sind unterwegs“, hat er beobachtet. Auch beim Haus St. Georg wurden die Nachfragen weniger. Für die Einrichtung in der Ziegeleistraße musste eine neue Lösung her. „Seit einigen Jahren ist die Zahl der Durchreisenden stark rückläufig, sodass ein kostendeckender Betrieb mit den gebotenen Standards, auch im Hinblick auf die gestiegen Energiekosten, immer schwieriger wurde“, fasst Johannisheimleiter Uwe Goldschmidt zusammen, was zum Verkauf führte. Einen Weiterbetrieb hatte der Geschäftsführer aber erhalten wollen und Gespräche mit dem Landkreis, der Stadt und Träger der Diakonie. Mit dem Übergng an die Stadt ist das gelungen. „Das Haus soll weiter betrieben werden“, bestätigte auch Andreas Schreiber als Vertreter von Bürgermeister Lutz Brockmann im Rathaus.

Sascha Gacksch war Hausleiter in der Herberge zur Heimat. © Klee, Ronald

Es ist eines der ältesten und schönsten Häuser der Verdener Altstadt, in dem die Herberge zur Heimat ihren Anfang nahm. Den Urkunden zufolge Ließ Jann von Bremen es 1561 errichten. Die Jahreszahl ist auch heute naoch in leuchtenden Farben auf dem kunstvoll geschnitzten Balken im Giebel zu erkennen.

In diesem haus nr. 367 des Verdener Gebäudeverzeichnisses war der Sitz der herberge, die der „Verein der Herberge zur Heimat“ seit seiner Gründung 1888 betrieb. Sie war ein Zufluchtsort für obdach- und brotlose Wanderer. „Die Übernachtung kostete 20 bis 30 Pfennig, mit Verpflegung 70 Pfennig pro Tag. Wer kein Geld hatte, musste Holz hacken“, schreibt Ernst Otto Krüger in einer Festschrift zum 50. Geburtstag der Senioreneinrichtung.

Eine Anlaufstelle blieb das Haus für Jahrzehnte. In der Nazizeit und während des zweiten Weltkriegs waren offenbar auch Zwangsarbeiter dort untergebracht. Gegen Ende des Kriegs seien aber schnell Flüchtlinge und Heimatvertriebene dort untergebracht worden.

Erst im Lauf der 50er Jahre setzte der Prozess ein, mit dem die Herberge in der Ritterstraße schließlich zu einer Senioreneinrichtung wurde.1957 wurde der förmliche Beschluss gefast. Lange Zeit kamen die Obdachlosen und durchreisenden Nichtsesshaften im Keller unter, während die Senioreneinrichtung immer größer wurde. Schließlich, so berichtet Ernst Otto Krüger, sei das Haus St. Georg mit finanzieller Beteiligung der Stadt und des Landkreises mit Spendenmitteln an der Ziegeleistraße errichtet worden. Einweihung war am 3. Dezember 1996. „Das Grundstück wurde von der Stadt Verden in Form einer Erbpacht zur Verfügung gestellt. Aufgabe war es Nichtsesshaften oder auch Durchreisenden eine Anlaufstelle für eine Anzahl von wenigen Tagen zu bieten“, fasst es Goldschmidt zusammen.

Mit dem Landkreis sei eine Vereinbarung über die Refinanzierung der Kosten geschlossen worden, berichtet der Einrichtungsleiter. Die Herbergsgäste hätten ebenfalls Anspruch auf eine finanzielle Unterstützung durch den Landkreis.

Goldschmidt selbst ist erst seit 2018 in der Seniorenwohnanlage tätig. Deshalb musste auch er sich seine Informationen aus den Aufzeichnungen holen, die einst sein Vorvorgänger Horst Falkenberg festgehalten hat. Auch für Chronist Krüger waren sie die Quelle.

Das Haus St. Georg gehört jetzt der Stadt Verden. © Klee, Ronald