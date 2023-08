Der Turm: Auf dem Weg bis in die Spitze des Verdener Rathauses

Von: Markus Wienken

Der eindrucksvolle Turm des Rathauses prägt die Stadtsilhouette Verdens. Das Bauwerk wurde nachträglich an das Haupthaus gesetzt. © wienken

Fast 120 Stufen, mal über Sandstein, mal auf Kunststoffbelag, und mal rustikal, auf jahrhundertealtem Holz, dann ist die Spitze erreicht, da, wo gefühlt das Herz des Verdener Rathauses schlägt, die Turmuhr. Höher geht es nicht, obwohl, da steht eine Leiter in der Ecke, nur ein paar Sprossen. Hausmeister Alexander Haar schüttelt freundlich, aber bestimmt den Kopf: „Da kommt keiner rauf!“.

Verden – Den großen Schlüssel aus Eisen geschmiedet, wie man sich vielleicht vorstellen würde, braucht Alexander Haar nicht auszupacken, wenn er das Treppenhaus zum Rathausturm aufschließt. Es knarrt oder quietscht auch nicht, als Haar die elektronisch gesicherte und schalldichte Tür lautlos öffnet. Aber dann, dahinter, da wird’s dafür deutlich rustikaler, praktisch nur ein paar Schritte braucht’s von der Gegenwart über 100 Jahre zurück in die Vergangenheit. „Und Vorsicht!“, weist Hausmeister Haar den Gast in die Regeln der damaligen Zeit ein und mit der Hand nach oben. „Den Kopf einziehen!“ Ups, das wäre fast schief gegangen. Unbedingt merken, für den Rückweg.

Aber erst mal nach oben, ein paar Stufen aus Beton noch, dann auf den Holzstiegen, immer zwölf Stufen pro Treppe, und immer einen Schritt nach dem anderen. Gezählt hat sie Alexander Haar bislang nicht, wird im Vorbeigehen aber miterledigt. Oben angekommen, und nur einmal den Kopf gestoßen, sind es 65 Stufen. „Kein Marathon, aber immer wieder sportlich“, so Haar. Und der Aufwand, der Weg über steile Stiegen, hier und da Spinnweben, bis in die Spitze des Bauwerks, lohnt sich. Trotz kleiner Beule.

Vom Sockel bis zur Turmspitze 29 Meter hoch, gibt’s oben den Rundum-Blick auf das, was sich unten in der Stadt bewegt. Einmal in Richtung Lugenstein, geradeaus durch die Fußgängerzone, wandern die Augenpaare vom Dom über die Allerwiesen, wo freie Sicht über den Fluss bis Wahnebergen herrscht. Unverbaubar, der Blick. Dann der Allerpark, die Nordbrücke und, nebenan, fast zum Greifen nah, die Kirche St. Johannis und deren Turm, alles auf Augenhöhe. Sieht man auch nicht alle Tage. „Vorsicht, der Kopf“, macht Hausmeister Haar der Turnerei ein Ende, auch weil die Führung eigentlich nicht zur Tagesordnung gehört. „Ganz ungefährlich ist es nicht, deshalb nur ausnahmsweise“, so hatte der Hausmeister am Fuße des Turms vor dem Start der Führung zu verstehen gegeben. Haar weiß warum und zeigt auf einen Fluchtplan, angeschlagen neben dem Turmfenster. Ist der Rückweg abgeschnitten, bleibt nur der Ausstieg durch die verglaste Öffnung und der steile Weg nach unten. „Alles schon mal geübt, die Feuerwehr weiß, wie es geht, doch der Ernstfall muss ja nicht sein.“

Aussicht bis über die Allerwiesen: Das Turmfenster des Rathauses gibt in Richtung Reeperbahn den Blick über die Aller in Richtung Hönisch-Hutbergen frei. © -

Also kein Risiko. Auch nicht, als der Blick auf die Leiter in der äußersten Ecke des Turms fällt. „Wohin geht’s da?“ Alex Haar lacht: „In das Dach der Kuppel. Da war schon seit Jahren niemand mehr“, schiebt er der möglichen Bitte um den Aufstieg gleich einen Riegel vor. Und: „Wir bleiben hier.“

Die Treppen hoch in den Turm, für Haar ist das „Ungewöhnliche“ fast Normalität, gehört zur Jobbeschreibung des Rathaus-Hausmeisters dazu. Der Grund dafür ist das, was oben im Turm arbeitet, eigentlich schlägt – und sich dabei zunehmend ein wenig Zeit lässt. „Eine Minute pro Woche verliert die Uhr, geht sie nach“, erklärt Haar. Ist der Hausmeister drei Wochen in Urlaub, steht’s draußen gut sichtbar in fast 30 Metern Höhe auf dem Zifferblatt. „Ganz so schlimm ist es nicht. Außerdem habe ich einen Stellvertreter, der sich kümmert“, lacht Haar.

Auf die Uhr, über 100 Jahre alt, lässt ihr „Betreuer“ nichts kommen, kennt die Mechanik der Technik nach fünf Jahren mittlerweile genau. „Die großen Rädchen für die Stunden, die mittleren für die Minuten, die kleinen für die Sekunden“, erklärt Haar. Aufziehen per Hand muss er das Werk nicht mehr, die Kurbel liegt zwar, wie seit über 100 Jahren, im Glaskasten an ihrem Platz, muss allerdings allenfalls im Notfall gedreht werden. Mittlerweile sorgt ein elektrischer Motor dafür, dass die Uhr nicht zur Ruhe kommt und gleichmäßig tickt.

Regelmäßige Betreuung: Hausmeister Alexander Haar kennt sich im Turm und mit der Uhr aus. Aufgezogen werden muss das Uhrwerk zwar nicht mehr – für den Fotografen wird die Kurbel noch mal aufgesteckt, aber nicht gedreht. © Wienken

Nur einmal, da herrschte Stille im Turm. Den Rädchen und Zeigern der Uhr war es im Winter wohl zu kalt geworden, so eine Vermutung. Da musste außer der Reihe Franz-Gerd Hemmer den Weg in die Spitze des Rathauses antreten. Der Uhrmachermeister aus Hoyerhagen beherrscht die Technik wie im Schlaf, hält die Rädchen seit Tag und Jahr auf Trab. „Bockenem 1904“ prangt in goldenen Lettern auf dem eisernen Guss. „Der Name bürgt für Qualität“, sagt Hemmer. Werbung braucht er dafür eigentlich nicht mehr zu machen, die Firma gibt’s nicht mehr, aber Hemmer weiß die Mechanik zu schätzen. „Alles Handarbeit, gebaut für die Ewigkeit. Geht was kaputt, lässt es sich problemlos ersetzen.“ Musste Hemmer schon das eine oder andere Mal machen. Und noch viel mehr. Hemmer hat die Mechanik genau studiert, der „Bockenem“ vor 20 Jahren einen Elektromotor verpasst. Seit dem läuft’s ohne Kurbel und mit Strom. Eine ausgefeilte Technik, ein kleines Wunderwerk, auf das der Uhrmachermeister nicht nur große Stücke, sondern sogar ein Patent hält. „Regelmäßige Wartung, spezielles Öl, davon nicht zu viel, dann läuft die noch mehr als 100 Jahre“, so Hemmers Rezept.

Das Hausmeister Alexander Haar den Weg in den Turm überhaupt noch antreten muss, hat er einigen Vertretern der Politik zu „verdanken“. Der Turm im Stil des Historismus rückte erst 1903 bis 1905 an seinen Platz, neben das bereits im Jahr 1729 im Barockstil gebaute Hauptgebäude. Zunehmend dem Verfall preisgegeben, drohte ihm in den 1970er-Jahren der Abriss – ehe dann doch saniert wurde. Die Treppe aus Holz allerdings, die ist geblieben. „Hält für die Ewigkeit“, sagt Haar.

Genau wie die Uhr. Die wurde im Jahr 1904 in den Turm gesetzt, feiert, wenn’s gut läuft, nächstes Jahr 120. Geburtstag. „Wird denn gefeiert?“ Haar zuckt die Schultern: „Mir ist da nichts bekannt.“ Musik wird’s aber, so oder so geben, die „Bockenem“ ist auf dem modernsten Stand, kooperiert elektrisch mit dem Glockenspiel im Turm: Zum Tagesbeginn gibt’s um 10 Uhr den „Morgenruf“, dann, um 12 Uhr, schlägt’s rhythmisch „Freut euch des Lebens“, um 15 Uhr läutet es „Sur le pont...“ und gegen Abend, um 17 Uhr, passend zur Stimmung, „Es dunkelt schon“. Wäre doch was, wenn’s zum hohen Geburtstag mal einen kleinen Wechsel in der Hitparade gibt, die Uhr mit „Happy Birthday to you“ für ihre jahrhundertelange Zuverlässigkeit belohnt werden würde!?