1036. Verdener Domweih

Von: Christel Niemann

Petrus meinte es gut mit den Verdenern und den Besuchern aus nah und fern: Bei strahlendem Sonnenschein im Wechsel mit harmlosen Schönwetterwolken fand am Sonnabend der von Thomas Stahlberg moderierte traditionelle Festumzug zum Start der 1036. Domweih statt. Rund 2000 gut gelaunte Aktive – darunter 800 Kinder – in 64 Wagen und Fußgruppen (und damit 11 mehr als im Vorjahr) zogen an der Zuschauerschaft vorbei, die sich entlang des Umzugsweges eingefunden hatte.

Der Boulevard war proppenvoll wie schon lange nicht mehr, teils standen die Leute in Zwei- und Dreierreihen, um dem bunten Lindwurm zuzuschauen