Die Jugendliebe geheiratet und auf der Domweih gefeiert

Verden - Mit gut 50 Gästen feierten Angelika und Michael im Portofino-Tanzzelt auf der 1032. Verdener Domweih ihre Hochzeit. Und beide strahlten superglücklich und hatten den Termin am Domweih-Mittwoch bewusst gewählt.

„Beide lieben das Verdener Volksfest sehr und am letzten Tag hätten sie wohl kaum soviel Platz im Zelt bekommen“, mutmaßte Gast Britta, die mit Ernie gekommen war. Alles in allem eine schöne Hochzeit, die für das Brautpaar gegen 21 Uhr ihr Ende fand.

In Erinnerung an die Abschlußszene im Silvester-Klassiker „Dinner for One“ gab Bräutigam Michael zu verstehen: „I will do my very best“ - oder ich gebe alles.

bjl