100 Jahre Hannoveraner

Darauf dürfen sich die Zuschauer freuen: Eindrucksvolle Darstellung durch das Showteam Mirage Español und Liska Llorka. © Wächter

Der Gala-Abend des Verbandes steht ganz im Zeichen des Jubiläums. Den Teilnehmern wird eine Reise durch 100 Jahre Zuchtverbandsgeschichte versprochen.

Verden – Es verspricht ein Treffen voller Geschichte und Geschichten werden: In der Verdener Niedersachsenhalle wird am Freitag, 21. Oktober, ein runder Geburtstag gefeiert. Der Gala-Abend zum 100-jährigen Jubiläum des Hannoveraner Verbandes, der am Vorabend der 139. Verdener Elite-Auktion nach zwei Jahren coronabedingter Pause endlich wieder stattfindet, wird ein Fest für alle Pferdefreunde über die Grenzen Verdens hinaus sein.

Das Jubiläumsjahr des Hannoveraner Verbandes wird auch hier das Motto vorgeben: Eine Reise durch 100 Jahre Zuchtverbandsgeschichte lässt Wendepunkte der vergangenen Jahrzehnte in Schaubildern lebendig werden.

Die traditionelle Verleihung des Köhlerpreises, besonders erfolgreiche Hannoveraner der aktuellen Saison und Highlights der Auktionskollektion stehen ebenso auf dem Programm wie bekannte Schauakteure.

Wegbegleiter (v.l.): Hartmut Kettelhodt, Rainer Kiel und Friedrich-Wilhelm Isernhagen. © wächter

Schließlich blickt der Verband auf eine lange Geschichte zurück, die unerlässlich für die Entwicklung des Hannoveraners war und die am 25. Juli 1922 in Hannover ihren Anfang nahm. Dort wurde damals nämlich der „Provinzialverband hannoverscher Warmblutzüchter“ gegründet. Heute ist der Hannoveraner Verband weltweit einer der erfolgreichsten Reitpferdezuchtverbände. Dies wird am Jubiläumstag gebührend gefeiert.

Weitere Infos und Tickets gibt es online auf www-hannoveraner.com.