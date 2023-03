Verdener Dom-Kita kostet 3,8 Millionen Euro

Von: Markus Wienken

Die Dom-Kita in der Wilhelmstraße wird neu- und umgebaut. Auch eine vierte Gruppe soll einziehen. © wienken

Die Dom-Kita in Verden ist in die Jahre gekommen...jetzt wird um- und neu gebaut...und Platz für eine vierte Gruppe ist auch noch...kostet aber ordentlich Geld....

Verden – Jetzt wird’s doch noch ein größerer Umzug: vier statt ursprünglich drei Kinder-Gruppen sollen nach der Sanierung und dem Neubau der Dom-Kita in der Wilhelmstraße einziehen. Kostet allerdings auch deutlich mehr Geld, statt ursprünglich knapp drei werden es nun wohl 3,8 Millionen Euro.

Kein Neubau, aber doch fast, so die Pläne der Domgemeinde für die Kita in der Wilhelmstraße. Das eine Haus aus den 1950er-Jahren, ein Anbau aus dem Jahr 2008, nun brauchen die Kinder mehr Platz. Dafür muss zwischen den Bestandsgebäuden neu gebaut werden. Das Programm war schon fast beschlossen, drei Räume, jeweils 54 Quadratmeter, zwei für die Kita mit 25 und einen für die Krippe mit 18 Kindern, so die Idee. Die Architekten hatten sich bereits an die Arbeit gemacht, als Nachricht von einem anderen Standort, aus dem Stephanushaus an der Carl-Hesse-Straße in Borstel kam, da, wo eine vierte Gruppe der Dom-Kita seit Jahren Unterschlupf findet. Die Einrichtung, so die Botschaft, brauche das gesamte Haus, die vierte Gruppe der Kita-Wilhelmstraße müsse deshalb ausziehen.

Dom-Kita in Verden - alle Kinder unter einem Dach

Die neue Adresse war schnell gefunden, an der Wilhelmstraße, wo eh’ gebaut werden soll, war noch Platz auf dem Gelände. „Nach Rücksprache mit den Architekten wurden die Pläne überarbeitet“, so Claudia Moreé von der Stadt Verden. Sie machte zudem keinerlei Hehl daraus, dass der Umzug keine Not- sondern eher eine Ideallösung sei. „Alle Kinder unter einem Dach, auch die Eltern wollen das“, so Morré.

Also wird noch mehr angedockt, ein weiterer Raum an die bestehenden Bauten gesetzt. Georg Rolink kennt das Bauvorhaben mittlerweile in- und auswendig, kümmert sich im Auftrag der Domgemeinde um die Umsetzung der Pläne. Er nahm im Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales das Gremium noch einmal mit durch das gesamte Projekt. „Teurer wird’s mit der zusätzlichen Gruppe auf jeden Fall“, so Rolink. Allein der neue Raum, die Unterbringung der zusätzlichen 25 Kinder, koste weitere 275 .000 Euro. Was noch oben drauf kommt, sind ein begrüntes Dach (60. 000 Euro), eine Fotovoltaikanlage (80. 000 Euro) und der Anschluss des Gebäudes aus dem Jahr 2008 an die Wärmepumpe (56 .000 Euro). Die Anschaffung lohne sich: „Für die klimaneutrale Wärmeversorgung des gesamten Gebäudes gebe es möglicherweise Fördermittel von circa 70. 000 Euro“, wusste Rolink. Am Ende stehen für das Kita-Projekt circa 3,85 Millionen Euro auf der Rechnung.

Blick auf das rückwärtige Kita-Gelände, wo angebaut werden muss. © Wienken, Markus

Das Kita-Leben wird sich im Erdgeschoss abspielen

Das Kita-Leben wird sich im Gebäude im Erdgeschoss abspielen. Im Zentrum des zukünftigen Hauses liegt der multifunktional zu nutzende durch mobile Trennwände zusammenschaltbare Bereich aus Ess- und Mehrzweckraum, drumherum die Gruppenräume und separate Sanitäranlagen. Wichtig war der Kita dabei, dass alle Räume der Kinder im Erdgeschoss und damit barrierefrei zugänglich bleiben. Im Obergeschoss des älteren Gebäudes findet ein Sozialraum mit Teeküche Platz, wo sich bis zu 25 Personen in großer Runde austauschen können.

Außengelände der Verdener Dom-Kita bietet Platz für 96 Kinder

Das gesamte Gelände an der Wilhelmstraße ist circa 2 400 Quadratmeter groß, bleiben nach dem Neu- und Umbau davon circa 1158 Quadratmeter, auf denen sich die Kinder austoben können. Zwölf Quadratmeter fordert die Landesschulbehörde pro Kind ein, bis zu 96 Kinder könnten es demnach sein. Die Dom-Kita bietet 90 Plätze an. „Dürfte also reichen“, so Rolink.

Aus den Reihen der Ausschussmitglieder gab’s für Rolinks Vorstellung durchweg Beifall. Angelika Günther-Sogorski sprach von einem „schönen Vorschlag“, insbesondere auch deshalb, weil jetzt alle Gruppen in ein Haus passten. „Die Kinder sind nicht an zwei verschiedenen Stellen, sondern gemeinsam unterwegs“, lobte die SPD-Vertreterin. Lukas Reipert nannte die zusätzlichen Ausgaben angesichts des Zugewinns vertretbar. „Zumal die Kosten im Stephanushaus wegfallen“, so der CDU-Ratsherr. Die Grüne Bärbel Rater freut sich auf ein „nachhaltiges Projekt unter Berücksichtigung aller energetischer Maßnahmen.“ Bürgermeister Lutz Brockmann sieht den Neubau als eine große Bereicherung des städtisches Kita-Angebotes und ist sich sicher: „Wir werden es brauchen.“ Dafür, dass die Stadt die komplette Einrichtung zahlt, gibt’s zudem eine Absicherung: Wenn die Domkita auszieht, wird die Stadt Eigentümer der Immobilie.

Verdener Ausschuss stimmt für Um- und Neubau

Gebaut werden soll denn auch so schnell als möglich. Vorausgesetzt Verwaltungsausschuss und Stadtrat stimmen zu. „Danach geben wir Vollgas“, so Rolink.