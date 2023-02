Diskussion um Verdens Poller nimmt Fahrt auf

Von: Markus Wienken

Teilen

Technik und Schacht liegen in der Erde, fehlen nur noch die Poller. © Markus Wienken

Kommen sie oder kommen sie nicht? Die Poller in der Ostertorstraße sorgen weiter für Diskussionsstoff...in der Ratssitzung am Dienstag will Bürgermeister Lutz Brockmann sich dazu äußern...

Verden – An der Vorlage wird noch gefeilt, doch die Poller-Regelung in der Ostertorstraße und was bislang an die Öffentlichkeit drang, lässt die Kritiker nicht ruhen (wir berichteten). Auch deshalb dürfte Bürgermeister Lutz Brockmann das Thema zur Chefsache erklärt haben, will dazu in der Ratssitzung am Dienstag ausführlich Stellung nehmen, so eine Mitteilung aus dem Rathaus.

Schreiben der Verdener Verwaltung zu Poller-Diskussion

In dem kurzen Schreiben klammert Brockmann zwar die Vorwürfe aus den Reihen der CDU und FDP-Fraktion aus, kündigt aber angesichts der Kritik eine Dokumentation zum bisherigen Informationsfluss und Beratungsgang zur Verkehrsregelung für die Fahrradstraße an. „Ich denke, das wird manche Vorwürfe entkräften und helfen, eine sachliche Entscheidung zu treffen“, so Brockmann in dem Schreiben wörtlich, das auch der Redaktion von der Verwaltung per E-Mail zugegangen ist.

Brockmann reagiert damit insbesondere auf die Welle der Kritik an der Umsetzung und der angedachten Regelung, in der künftigen Fahrradstraße Poller aufzustellen. FDP-Fraktionschef Henning Wittbold-Müller stört daran, dass die notwendige Technik ohne vorherige Beratung in Fachausschuss und Rat bereits installiert worden sei. CDU-Fraktionschef Jens Richter stieß ins gleiche Horn und kündigte die Ablehnung der Vorlage an.

Weitere Fragen der Verdener FDP

Ratsherr Wittboldt-Müller lässt das Verfahren keine Ruhe. Er bringt in den Rat – passend zur Dokumentation – gleiche eine ganze Liste an Fragen mit, um deren Aufklärung er bittet. Wissen will der Fraktionschef, wer wann veranlasst habe, dass die Bodenhülsen für die beiden versenkbaren Poller in der Ostertorstraße verbaut werden? Weitere Fragen, die er geklärt haben möchte, betreffen den Zeitpunkt der Auftragsvergabe und die bisher dafür angefallenen Kosten.

Warum wurde der Verdener Rat nicht über den Einbau von Technik und Hülsen informiert?

Und noch etwas treibt den streitbaren FDP-Mann an. Offen bleibe bislang auch, warum der Rat nicht über den Einbau von Technik und Hülsen informiert worden sei, erneuert Wittboldt-Müller seine Kritik an dem gesamten Verfahren. „Die Tatsache, dass ohne Beteiligung des Rates vorsorglich bereits Bodenhülsen für die offenbar favorisierten Poller in der Ostertorstraße verbaut wurden, beschränkt den Rat in unzumutbarer Weise in seiner Entscheidungsfindung“, so der Ratsherr. „Es kann doch nicht sein, dass der Ausschuss für Straßen und Stadtgrün statt einer abwägenden Beratung nur noch die Tatsachen abnicken soll.“

FDP sieht Erreichbarkeit der Verdener Innenstadt beschränkt

Wie auch immer die Dokumentation ausfällt, der Poller-Lösung steht Wittboldt-Müller weiterhin grundsätzlich ablehnend gegenüber. „Die FDP-Fraktion hat sich immer positiv zum Fahrradstraßenkonzept geäußert, verwahrt sich aber energisch dagegen, die Erreichbarkeit der Innenstadt mit dem Auto völlig unangemessen durch Poller und Anordnung reiner Anlieger-Frei-Straßen zu beschränken“, so die Begründung. „Wozu braucht es dann noch die akademisch hochaufgehängten Beratungen zur resilenten Innenstadt, wenn die Schwächung der Einzelhandelsfunktion offenbar billigend in Kauf genommen wird?“

Der Rat tagt, Dienstag, ab 17.30 Uhr, im Rathaus, Ratssaal Große Straße 40. Im Fachausschuss steht das Thema am Mittwoch, 22. Februar, auf der Tagesordnung.