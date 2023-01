Ovaler Kreisel in Verden erst im nächsten Frühjahr

Von: Markus Wienken

Der Baubeginn des ovalen Kreisels am Andreaswall/Eitzer Straße verschiebt sich um ein Jahr. Da, wo die Stichstraße auf das Gelände der Aller-Weser-Klinik führen soll, wurde bereits ein Haus abgerissen. © Markus Wienken.

Der Bau am Verdener Nadelöhr verzögert sich...aber es könnten (später) doch noch Bäume im Oval stehen...und auch auf dem Friedhof wird gepflanzt...

Verden – Die Pläne stehen, ein Haus wurde bereits abgerissen, doch gebaut wird am Kreisel, an der Einmündung Andreaswall/Eitzer Straße noch nicht. Statt in diesem, geht’s erst im nächsten Jahr los. Eine gute Nachricht gibt es aber: Im Kreisel, der aus Platzgründen ein Oval werden muss, könnte es künftig kräftig, auch in der Höhe, grünen.

Eigentlich sollten in dem Kreuzungsbereich Andreaswall/Eitzer Straße in diesem Frühjahr die Bagger anrollen. Doch das Nadelöhr, wo alles durch muss, vom Fußgänger, Radfahrer bis hin zum Auto und Lkw, braucht an der Ecke seinen Platz. Und der ist sehr begrenzt. „Der Radweg breiter, etwas versetzt, sind wir auf jeden Zentimeter angewiesen“, so Fachbereichsleiter Rainer Kamermann. Da werde in dem einen oder anderen Fall noch verhandelt. „Das kostet Zeit, auch deshalb die Verzögerung. Die Gespräche laufen.“ Mehr kann Kamermann dazu – öffentlich – nicht sagen.

Elf Bäume werden in Verden gefällt - 25 werden nachgepflanzt

Zeit genug, eine andere Baustelle abzuarbeiten. Elf Bäume, darunter auch größere Exemplare, werden an dem Knotenpunkt, ebenfalls aus Platzgründen, gefällt. Für Nachwuchs muss die Stadt sorgen, doch nicht außerhalb, sondern im Umfeld des Kreisels, so der Ratsbeschluss. Der Plan, die Bäume, insgesamt 25 Stück, auf den benachbarten Domfriedhof zu setzen, so der politische Wille, scheint aufzugehen. „Wir haben Gespräche mit der Kirchengemeinde geführt, die Zustimmung ist da“, so Kamermann. Und es gibt noch einen Vorschlag aus der Fraktion der Grünen. „Wenn schon nicht mit dem Kreiselbau begonnen wird, dann könnten schon mal, ehe die alten gefällt, die neuen Bäume gepflanzt werden“, schlug Johanna König vor.

Am Kreisel werden Bäume gefällt. Ersatz dafür soll auf dem benachbarten Domfriedhof gepflanzt werden. © Wienken, Markus

Bäume-Kompromiss für Kreisel am Andreaswall in Verden

Einen Bäume-Kompromiss gibt es für die Lösung im Kreisel. Zuständig für das Innenleben ist die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV). Freies Gestalten ist laut Behörde im Bauwerk nur begrenzt möglich. Die Autofahrer bräuchten durchgängig Sicht, so das primäre Ziel. Aber nicht nur das. „Skepsis herrscht vor allem deswegen, weil der Kreisel nicht rund, sondern als Oval gebaut werden muss“, sagt Niclas Rippe vom Fachbereich Straßen und Stadtgrün. „Ein Sonderfall eben.“

Gespräche mit der Straßenbaubehörde über Bäume im Verdener Kreisel

Zwei, vielleicht auch drei Bäume wollte die Stadt in dem Bauwerk platzieren. Und, tatsächlich, das NLStBV hob zunächst die Hand, machte Bedenken geltend. In dem Oval bleibe einem Autofahrer, falls er bei der Einfahrt in das Bauwerk die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert und geradeaus fährt, zu wenig Raum, um den Bäumen auszuweichen.

Es herrschte Gesprächsbedarf zwischen Stadt und Straßenbaubehörde. Und nun gibt es für den Sonderfall doch noch einen möglichen Ausweg. Autofahrer und damit die Stadt fahren nach Freigabe des Bauwerks auf Bewährung: „Ist das Oval fertig, passiert ein Jahr lang nichts, dürfen Bäume gepflanzt werden“, so Rippe. Die Straßenbaubehörde habe dem Verfahren bereits zugestimmt.

Aus dem Kreisel direkt zur Verdener Aller-Weser-Klinik

Geht es im Frühjahr 2024 los mit dem Oval, soll in vier Abschnitten gebaut, müssen dafür nachfolgend Andreaswall, Eitzer Straße und die Grüne Straße wechselseitig gesperrt werden. Ist das Bauwerk komplett, führt aus dem Nadelöhr eine neue Stichstraße direkt auf das Gelände der Aller-Weser-Klinik. Das dafür notwendige Baufeld ist mit dem Abriss des Hauses Eitzer Straße 8 bereits geschaffen. Da, wo die Baulücke entstanden ist, verläuft die Straße direkt auf das Klinikgelände. Die AWK plant auf dem Areal zudem ein Parkhaus. Steht das Gebäude, wird die jetzige Zufahrt auf das AWK-Gelände von der Straße Burgberg geschlossen.

Kreisel in Verden kostet statt 700.000 nun 1,7 Millionen Euro

Der Neubau des Kreisels am Andreaswall, die Arbeit auf engstem Raum, hat angesichts der Entwicklungen auf dem Markt, mittlerweile ihren Preis. Statt ursprünglich 700 .000 Euro gehen die Planer, neben weiteren Unwägbarkeiten, nun von circa 1,7 Millionen Euro aus. Handwerker seien schwer und selten preisgünstig zu bekommen. Auch deshalb habe sich der Baubeginn verschoben, so Kamermann.